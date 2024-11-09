Эффектная закуска Елочные игрушки с сыром и курицей — готова за пять минут

Эффектная закуска Елочные игрушки из сыра и курицы за 5 минут
Порадуйте гостей необычной и нарядной закуской "Елочные игрушки" из сыра и куриного филе! Простая в приготовлении, эта закуска не только вкусная, но и добавит праздничного настроения вашему столу всего за 5 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- куриное филе — 1 шт.;
- сыр — 60 г;
- курага — 70 г.
- вяленые томаты в масле — 4-5 половинок;
- зеленый лук;
- чеснок — 3 зубчика;
- крем сыр или жирная сметана — 160-180 г;
- молотый черный перец и соль по вкусу.
Для украшения:
- черный и белый кунжут по 2 ст.л.;
- маслины и зеленый лук.
Способ приготовления
Отварите куриное филе до готовности, остудите и измельчите. Сыр натрите на мелкой терке. Курагу, вяленые томаты и зеленый лук нарежьте мелкими кусочками.
Соедините все ингредиенты в миске, добавьте выдавленный через пресс чеснок и приправьте по вкусу. Тщательно перемешайте смесь и оставьте для пропитки.
Для формирования закуски поджарьте кунжут на сухой сковороде. Сформируйте из массы небольшие шарики и обваляйте их в кунжуте. Выложите готовые шарики на блюдо и украсьте оливками и перьями зеленого лука.
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