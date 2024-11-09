Эффектная закуска Елочные игрушки с сыром и курицей — готова за пять минут

Новогодняя закуска. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Порадуйте гостей необычной и нарядной закуской "Елочные игрушки" из сыра и куриного филе! Простая в приготовлении, эта закуска не только вкусная, но и добавит праздничного настроения вашему столу всего за 5 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

куриное филе — 1 шт.;

сыр — 60 г;

курага — 70 г.

вяленые томаты в масле — 4-5 половинок;

зеленый лук;

чеснок — 3 зубчика;

крем сыр или жирная сметана — 160-180 г;

молотый черный перец и соль по вкусу.

Для украшения:

черный и белый кунжут по 2 ст.л.;

маслины и зеленый лук.

Способ приготовления

Отварите куриное филе до готовности, остудите и измельчите. Сыр натрите на мелкой терке. Курагу, вяленые томаты и зеленый лук нарежьте мелкими кусочками.

Приготовление закуски. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Соедините все ингредиенты в миске, добавьте выдавленный через пресс чеснок и приправьте по вкусу. Тщательно перемешайте смесь и оставьте для пропитки.

Елочные игрушки. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Для формирования закуски поджарьте кунжут на сухой сковороде. Сформируйте из массы небольшие шарики и обваляйте их в кунжуте. Выложите готовые шарики на блюдо и украсьте оливками и перьями зеленого лука.

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