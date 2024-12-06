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Ефектна закуска на Новий рік 2025 у формі мандаринів

6 грудня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ефектна новорічна закуска у вигляді мандаринів – здивуйте гостей
Новорічна закуска. Фото: YouTube @evadaren
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Новорічний стіл має бути особливим, а ця закуска у формі мандаринів точно вразить гостей. Оригінальний вигляд, просте приготування та святковий настрій гарантовано.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться (інгредієнти для 5-6 шт.):

  • середня морква — 3 шт.;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • сир — 50 г;
  • печериці — 200 г;
  • смажений фундук — 30 г;
  • зелений лук пару гілочок;
  • майонез — 160 р.

Спосіб приготування

Відварити моркву, остудити, очистити та натерти на дрібній тертці. Куряче філе відварити, остудити та подрібнити. Сир натерти на дрібній тертці. Горіхи подрібнити у крихту за допомогою ступки. Зелену цибулю дрібно нарізати.

закуска на новий рік
Зелень та сир. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Печериці очистити, нарізати та обсмажити з додаванням солі, меленого коріандру та чорного перцю.

закуска на новий рік 2025
Приготування начинки. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Змішати у глибокій мисці всі підготовлені інгредієнти, крім моркви. Додати майонез та ретельно перемішати. Відставити убік.

закуска на новий рік 2025 у вигляді мандаринів
Терта морква та начинка. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Для формування "мандаринів" відрізати шматок харчової плівки. У центр плівки викласти 2 столові ложки тертої моркви та розплющити в коло. У центр кола покласти невелику кількість начинки, сформувати кульку.

закуска на новий рік 2025 у вигляді мандаринів рецепт
Закуска "мандарини". Фото: Скріншот YouTube @evadaren

За допомогою плівки надати заготівлі форму мандарину. Для декору можна додати прянощі гвоздики. Перекласти готову закуску на блюдо і повторити процес з інгредієнтами, що залишилися. Закуску можна подавати одразу.

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