Ефектна новорічна закуска у вигляді мандаринів – здивуйте гостей

Ефектна закуска на Новий рік 2025 у формі мандаринів
Новорічний стіл має бути особливим, а ця закуска у формі мандаринів точно вразить гостей. Оригінальний вигляд, просте приготування та святковий настрій гарантовано.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться (інгредієнти для 5-6 шт.):
- середня морква — 3 шт.;
- куряче філе — 1 шт.;
- сир — 50 г;
- печериці — 200 г;
- смажений фундук — 30 г;
- зелений лук пару гілочок;
- майонез — 160 р.
Спосіб приготування
Відварити моркву, остудити, очистити та натерти на дрібній тертці. Куряче філе відварити, остудити та подрібнити. Сир натерти на дрібній тертці. Горіхи подрібнити у крихту за допомогою ступки. Зелену цибулю дрібно нарізати.
Печериці очистити, нарізати та обсмажити з додаванням солі, меленого коріандру та чорного перцю.
Змішати у глибокій мисці всі підготовлені інгредієнти, крім моркви. Додати майонез та ретельно перемішати. Відставити убік.
Для формування "мандаринів" відрізати шматок харчової плівки. У центр плівки викласти 2 столові ложки тертої моркви та розплющити в коло. У центр кола покласти невелику кількість начинки, сформувати кульку.
За допомогою плівки надати заготівлі форму мандарину. Для декору можна додати прянощі гвоздики. Перекласти готову закуску на блюдо і повторити процес з інгредієнтами, що залишилися. Закуску можна подавати одразу.
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