Эффектная новогодняя закуска в виде мандаринов — удивите гостей

Эффектная закуска на Новый год 2025 в форме мандаринов
Новогодний стол должен быть особенным, а эта закуска в форме мандаринов точно поразит гостей. Оригинальный вид, простое приготовление и праздничное настроение гарантированы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится (ингредиенты для 5-6 шт.):
- средняя морковь — 3 шт.;
- куриное филе — 1 шт.;
- сыр — 50 г;
- шампиньоны — 200 г;
- жареный фундук — 30 г;
- зеленый лук пару веточек;
- майонез — 160 г.
Способ приготовления
Отварить морковь, остудить, очистить и натереть на мелкой терке. Куриное филе отварить, остудить и измельчить. Сыр натереть на мелкой терке. Орехи измельчить в крошку с помощью ступки. Зеленый лук мелко нарезать.
Шампиньоны очистить, нарезать и обжарить с добавлением соли, молотого кориандра и черного перца.
Смешать в глубокой миске все подготовленные ингредиенты, кроме моркови. Добавить майонез и тщательно перемешать. Отставить в сторону.
Для формовки "мандаринов" отрезать кусок пищевой плёнки. В центр пленки выложить 2 столовые ложки тертой моркови и расплющить в круг. В центр круга положить небольшое количество начинки, сформировать шарик.
С помощью пленки придать заготовке форму мандарина. Для декора можно добавить пряность гвоздику. Переложить готовую закуску на блюдо и повторить процесс с оставшимися ингредиентами. Закуску можно подавать сразу.
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