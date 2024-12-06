Эффектная новогодняя закуска в виде мандаринов — удивите гостей

Новогодняя закуска. Фото: YouTube @evadaren

Новогодний стол должен быть особенным, а эта закуска в форме мандаринов точно поразит гостей. Оригинальный вид, простое приготовление и праздничное настроение гарантированы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится (ингредиенты для 5-6 шт.):

средняя морковь — 3 шт.;

куриное филе — 1 шт.;

сыр — 50 г;

шампиньоны — 200 г;

жареный фундук — 30 г;

зеленый лук пару веточек;

майонез — 160 г.

Способ приготовления

Отварить морковь, остудить, очистить и натереть на мелкой терке. Куриное филе отварить, остудить и измельчить. Сыр натереть на мелкой терке. Орехи измельчить в крошку с помощью ступки. Зеленый лук мелко нарезать.

Зелень и сыр. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Шампиньоны очистить, нарезать и обжарить с добавлением соли, молотого кориандра и черного перца.

Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Смешать в глубокой миске все подготовленные ингредиенты, кроме моркови. Добавить майонез и тщательно перемешать. Отставить в сторону.

Тертая морковь и начинка. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Для формовки "мандаринов" отрезать кусок пищевой плёнки. В центр пленки выложить 2 столовые ложки тертой моркови и расплющить в круг. В центр круга положить небольшое количество начинки, сформировать шарик.

Закуска "мандарины". Фото: Скриншот YouTube @evadaren

С помощью пленки придать заготовке форму мандарина. Для декора можно добавить пряность гвоздику. Переложить готовую закуску на блюдо и повторить процесс с оставшимися ингредиентами. Закуску можно подавать сразу.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".