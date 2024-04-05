Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Ефектне тістечко до чаю із найпростіших інгредієнтів — ваші гості будуть здивовані arrow

Ефектне тістечко до чаю із найпростіших інгредієнтів — ваші гості будуть здивовані

5 квітня 2024 16:46
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетне тістечко до чаю - покроковий рецепт приготування з фото та відео
Тістечко до чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачне і просте у приготуванні тістечко до чаю. Воно виходить ніжне, м'яке та просочене. Приготувати таке тістечко не складніше, ніж звичайний пиріг.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце 3 шт;
  • цукор 130 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • сіль щіпка;
  • борошно 220 г;
  • молоко 100 г;
  • олія 70 г;
  • розпушувач 5 г (1 ч.л. з гіркою).

Для глазурі:

  • молоко 150 г;
  • шоколад 70 г;
  • цукор 1 ст.
  • какао 1 ст.
  • кокосова стружка 120 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі близько 5 хвилин, поки маса не стане світлою та пишною.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати молоко та олію. Все перемішати. 

null
Рослинна олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів.

null
Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити форму пергаментом. Вилити тісто у форму.

null
Корж для тістечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати за температури 180 ºС близько 30 хвилин.

null
Какао для глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекласти корж на ґрати, дати йому охолонути. Якщо утворилася гірка зверху, її можна зрізати або трохи притиснути корж, щоб гірка вирівнялася. Для глазурі нагріти молоко. Какао просіяти через сито, перемішати із цукром.

null
Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати какао із цукром у гаряче молоко. Перемішати та довести до кипіння. Зняти з вогню, дати охолонути хвилину. Додати шматочки шоколаду і залишити на кілька хвилин, щоб шоколад розтанув. Добре перемішати. Дати глазурі охолонути до теплого стану.

null
Приготування тістечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж розрізати на 16 скибочок, кожну скибочку вмочити в глазурі і обваляти в кокосовій стружці.

null
Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити у холодильник на 15 хвилин.

null
Кокосова стружка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт смачного пирога Фитір по-єгипетськи із заварним кремом.

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

рецепти
лайфхаки
пиріг
десерт
випічка
тістечка
пиріг до чаю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим