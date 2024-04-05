Бюджетне тістечко до чаю - покроковий рецепт приготування з фото та відео

Ефектне тістечко до чаю із найпростіших інгредієнтів — ваші гості будуть здивовані
Дуже смачне і просте у приготуванні тістечко до чаю. Воно виходить ніжне, м'яке та просочене. Приготувати таке тістечко не складніше, ніж звичайний пиріг.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце 3 шт;
- цукор 130 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль щіпка;
- борошно 220 г;
- молоко 100 г;
- олія 70 г;
- розпушувач 5 г (1 ч.л. з гіркою).
Для глазурі:
- молоко 150 г;
- шоколад 70 г;
- цукор 1 ст.
- какао 1 ст.
- кокосова стружка 120 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі близько 5 хвилин, поки маса не стане світлою та пишною.
Додати молоко та олію. Все перемішати.
Змішати борошно з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів.
Вистелити форму пергаментом. Вилити тісто у форму.
Випікати за температури 180 ºС близько 30 хвилин.
Перекласти корж на ґрати, дати йому охолонути. Якщо утворилася гірка зверху, її можна зрізати або трохи притиснути корж, щоб гірка вирівнялася. Для глазурі нагріти молоко. Какао просіяти через сито, перемішати із цукром.
Додати какао із цукром у гаряче молоко. Перемішати та довести до кипіння. Зняти з вогню, дати охолонути хвилину. Додати шматочки шоколаду і залишити на кілька хвилин, щоб шоколад розтанув. Добре перемішати. Дати глазурі охолонути до теплого стану.
Корж розрізати на 16 скибочок, кожну скибочку вмочити в глазурі і обваляти в кокосовій стружці.
Поставити у холодильник на 15 хвилин.
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