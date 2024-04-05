Бюджетне тістечко до чаю - покроковий рецепт приготування з фото та відео

Тістечко до чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачне і просте у приготуванні тістечко до чаю. Воно виходить ніжне, м'яке та просочене. Приготувати таке тістечко не складніше, ніж звичайний пиріг.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце 3 шт;

цукор 130 г;

ванільний цукор 10 г;

сіль щіпка;

борошно 220 г;

молоко 100 г;

олія 70 г;

розпушувач 5 г (1 ч.л. з гіркою).

Для глазурі:

молоко 150 г;

шоколад 70 г;

цукор 1 ст.

какао 1 ст.

кокосова стружка 120 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі близько 5 хвилин, поки маса не стане світлою та пишною.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати молоко та олію. Все перемішати.

Рослинна олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити форму пергаментом. Вилити тісто у форму.

Корж для тістечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати за температури 180 ºС близько 30 хвилин.

Какао для глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекласти корж на ґрати, дати йому охолонути. Якщо утворилася гірка зверху, її можна зрізати або трохи притиснути корж, щоб гірка вирівнялася. Для глазурі нагріти молоко. Какао просіяти через сито, перемішати із цукром.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати какао із цукром у гаряче молоко. Перемішати та довести до кипіння. Зняти з вогню, дати охолонути хвилину. Додати шматочки шоколаду і залишити на кілька хвилин, щоб шоколад розтанув. Добре перемішати. Дати глазурі охолонути до теплого стану.

Приготування тістечка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж розрізати на 16 скибочок, кожну скибочку вмочити в глазурі і обваляти в кокосовій стружці.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити у холодильник на 15 хвилин.

Кокосова стружка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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