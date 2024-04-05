Бюджетное пирожное к чаю — пошаговый рецепт приготовления с фото и видео

Эффектное пирожное к чаю из самых простых ингредиентов — ваши гости будут удивлены
Очень вкусное и простое в приготовлении пирожное к чаю. Оно получается нежное, мягкое и пропитанное. Приготовить такое пирожное не сложнее, чем обычный пирог.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо 3 шт.;
- сахар 130 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль щепотка;
- мука 220 г;
- молоко 100 г;
- растительное масло 70 г;
- разрыхлитель 5 г (1 ч.л. с горкой).
Для глазури:
- молоко 150 г;
- шоколад 70 г;
- сахар 1 ст.л.;
- какао 1 ст.л.;
- кокосовая стружка 120 г.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли около 5 минут, пока масса не станет светлой и пышной.
Добавить молоко и растительное масло. Все перемешать.
Смешать муку с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам.
Выстелить форму пергаментом. Вылить тесто в форму.
Выпекать при температуре 180 ºС около 30 минут.
Переложить корж на решетку, дать ему остыть. Если образовалась горка сверху, ее можно срезать или немного придавить корж, чтобы горка выровнялась. Для глазури нагреть молоко. Какао просеять через сито, перемешать с сахаром.
Добавить какао с сахаром в горячее молоко. Перемешать и довести до кипения. Снять с огня, дать остыть минуту. Добавить ломтики шоколада и оставить не несколько минут, чтобы шоколад растаял. Хорошо перемешать. Дать глазури остыть до теплого состояния.
Корж разрезать на 16 ломтиков, каждый ломтик обмакнуть в глазури и обвалять в кокосовой стружке.
Поставить в холодильник на 15 минут.
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