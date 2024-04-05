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Эффектное пирожное к чаю из самых простых ингредиентов — ваши гости будут удивлены

5 апреля 2024 16:46
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетное пирожное к чаю — пошаговый рецепт приготовления с фото и видео
Пирожное к чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусное и простое в приготовлении пирожное к чаю. Оно получается нежное, мягкое и пропитанное. Приготовить такое пирожное не сложнее, чем обычный пирог. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйцо 3 шт.;
  • сахар 130 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль щепотка;
  • мука 220 г;
  • молоко 100 г;
  • растительное масло 70 г;
  • разрыхлитель 5 г (1 ч.л. с горкой). 

Для глазури:

  • молоко 150 г;
  • шоколад 70 г;
  • сахар 1 ст.л.;
  • какао 1 ст.л.;
  • кокосовая стружка 120 г.

Способ приготовления 

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли около 5 минут, пока масса не станет светлой и пышной.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить молоко и растительное масло. Все перемешать. 

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Растительное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить форму пергаментом. Вылить тесто в форму.

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Корж для пирожного. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 180 ºС около 30 минут. 

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Какао для глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переложить корж на решетку, дать ему остыть. Если образовалась горка сверху, ее можно срезать или немного придавить корж, чтобы горка выровнялась. Для глазури нагреть молоко. Какао просеять через сито, перемешать с сахаром.

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить какао с сахаром в горячее молоко. Перемешать и довести до кипения. Снять с огня, дать остыть минуту. Добавить ломтики шоколада и оставить не несколько минут, чтобы шоколад растаял. Хорошо перемешать. Дать глазури остыть до теплого состояния. 

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Приготовление пирожного. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж разрезать на 16 ломтиков, каждый ломтик обмакнуть в глазури и обвалять в кокосовой стружке.

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в холодильник на 15 минут.

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Кокосовая стружка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт вкусного пирога Фытыр по-египетски с заварным кремом. 

Еще мы рассказывали про рецепт ароматного пирога с ягодами и способ приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

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