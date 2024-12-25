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Екстрасенс здивувала, коли варити кутю — кому можна її готувати

25 грудня 2024 20:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Коли варити кутю на Різдво та кому не можна її готувати — поради екстрасенса
Екстрасенс Людмила Хомутовська та кутя. Фото: колаж УНІАН
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кутя — це не просто святкова страва, а важливий символ Різдва зі своїми традиціями. Екстрасенс Людмила Хомутовська пояснила, в який день найкраще варити кутю та чому в певних ситуаціях краще утриматися від її приготування.

Екстрасенс Людмила Хомутовська в інтерв’ю УНІАН розповіла про традиції приготування куті та головні правила.

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Кутя — традиції, правила приготування та символіка святкової страви

Кутя — обов’язковий елемент передріздвяного столу, яку зазвичай готують і відносять хрещеним батькам. Зі зміною календаря ПЦУ та перенесенням святкування Різдва на 25 грудня постають питання про правильний час приготування цієї страви та її значення. 

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Кутя з горішками. Фото: Freepik

Коли готувати кутю — ідеальний час

До прийняття християнства слов'яни святкували зимове сонцестояння, яке припадає на 21 грудня. Це був період, коли старе Сонце "вмирало", а нове "народжувалося". Святкування тривало шість днів — три до сонцестояння і три після.

Ця традиція частково інтегрувалася у святкування християнського Різдва, яке символізує народження Ісуса Христа. Екстрасенс рекомендує готувати кутю напередодні Різдва, тобто 24 грудня, хоча це можна зробити і в сам день свята — 25 грудня.

Хто має готувати кутю

Згідно з традиціями, кутя символізує благополуччя, і її приготування належить жінкам. У давнину цю страву готували старші жінки в родині, а молодші їм допомагали. Таким чином відбувалася передача знань і енергії.

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Кутя з рисом та маком. Фото: Freepik

Зерно, як основний інгредієнт куті, символізує продовження життя, народження та зв’язок із сакральною символікою свята.

Чого уникати під час приготування куті

Хомутовська застерігає від деяких помилок:

Якщо в сім’ї трапилася втрата, кутю можна готувати, але вона має бути скромною, без великої кількості інгредієнтів, таких як сухофрукти.

Жінкам у критичні дні краще уникати участі в приготуванні, адже їхній емоційний стан і енергія можуть вплинути на смак та якість страви.

Замовляння для куті

Давні традиції передбачають використання замовлянь під час приготування обрядових страв. Екстрасенс пропонує повторити слова, які наповнять кутю позитивною енергією:

"Зерна кидаю, добробут в хату добавляю, і мак на силу, на спокій на захист, мед — на солодке життя, на радісні дні, і грушки — на те, щоб у хаті були повні подушки."

За словами експертки, кожен інгредієнт має особливе значення: мак додає сили, мед приносить радість, а грушки символізують дітей у родині.

Повторювати замовляння потрібно в гарному настрої та з чистими помислами, щоб страва принесла тепло й добробут у вашу оселю.

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