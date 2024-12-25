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Экстрасенс удивила, когда варить кутью — кому можно ее готовить

25 декабря 2024 20:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Когда варить кутью на Рождество и кому ее нельзя готовить — советы экстрасенса
Экстрасенс Людмила Хомутовская и кутья. Фото: коллаж УНИАН
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кутья — это не просто праздничное блюдо, а важный символ Рождества со своими традициями. Экстрасенс Людмила Хомутовская объяснила, в какой день лучше варить кутью и почему в определенных ситуациях лучше воздержаться от ее приготовления.

Экстрасенс Людмила Хомутовская в интервью УНИАН рассказала о традициях приготовления кутьи и главных правилах.

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Кутья — традиции, правила приготовления и символика праздничного блюда

Кутья — обязательный элемент предрождественского стола, которую обычно готовят и относят крестным родителям. Со сменой календаря ПЦУ и переносом празднования Рождества на 25 декабря появляются вопросы о правильном времени приготовления этого блюда и его значении.

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Кутья с орешками. Фото: Freepik

Когда готовить кутью — идеальное время

До принятия христианства славяне праздновали зимнее солнцестояние, приходящееся на 21 декабря. Это был период, когда старое Солнце "умирало", а новое "рождалось". Празднование длилось шесть дней — три до солнцестояния и три после.

Эта традиция частично интегрировалась в празднование христианского Рождества, символизирующего рождение Иисуса Христа. Экстрасенс рекомендует готовить кутью в канун Рождества, то есть 24 декабря, хотя это можно сделать и в сам день праздника — 25 декабря.

Кто должен готовить кутью

Согласно традициям, кутья символизирует благополучие, и ее приготовление принадлежит женщинам. В старину это блюдо готовили старшие женщины в семье, а младшие им помогали. Таким образом происходила передача знаний и энергии.

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Кутья с рисом и маком. Фото: Freepik

Зерно, как основной ингредиент кутьи, символизирует продление жизни, рождение и связь с сакральной символикой праздника.

Чего избегать во время приготовления кутьи

Хомутовская предостерегает от некоторых ошибок.

Если у семьи случилась потеря, кутью можно готовить, но она должна быть скромной, без большого количества ингредиентов, таких как сухофрукты.

Женщинам в критические дни лучше избегать участия в приготовлении, их эмоциональное состояние и энергия могут повлиять на вкус и качество блюда.

Заговоры для кутьи

Древние традиции предусматривают использование заговоров при приготовлении обрядовых блюд. Экстрасенс предлагает повторить слова, которые наполнят кутью положительной энергией:

"Зерна бросаю, благополучие в дом привлекаю, и мак на силу, на покой на защиту, мед  на сладкую жизнь, на радостные дни, и грушки  на то, чтобы в доме были полные подушки".

По словам эксперта, каждый ингредиент имеет особое значение: мак придает силы, мед приносит радость, а груши символизируют детей в семье.

Повторять заговоры нужно в хорошем настроении и с чистыми помыслами, чтобы блюдо принесло тепло и благополучие в ваш дом.

Ранее мы писали о меню на Рождество 2024 — 12 блюд на Сочельник.

Также советуем ознакомиться с рецептом на Сочельник — вкусная кутья из пшеницы на Рождество.

традиции рецепты Рождество экстрасенс Щедрая кутья сочельник

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