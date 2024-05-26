Простий рецепт дуже смачних фаршированих яєць за 10 хвилин — рецепт від українського шеф-кухаря

Фаршировані яйця за 10 хвилин — простий рецепт від українського шеф-кухаря
Приготуємо смачні фаршировані яйця за 10 хвилин. Простий рецепт від видатного українського шеф-кухаря.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готує Україна.
Вам знадобиться:
- 4 яйця;
- бекон або грудинка;
- гриби та цибулька;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити яйця. Нарізати дрібно цибулю та бекон.
Потім подрібнити гриби. На пательні обсмажити цибулю, гриби та бекон.
До начинки додати жовтки, майонез та перемішати.
Цією масою нафарширувати яйця й можна подавати на стіл.
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