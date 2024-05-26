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Фаршировані яйця за 10 хвилин — простий рецепт від українського шеф-кухаря

26 травня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт дуже смачних фаршированих яєць за 10 хвилин — рецепт від українського шеф-кухаря
Фаршировані яйця. Фото: YouTube @gotyeukraine
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Приготуємо смачні фаршировані яйця за 10 хвилин. Простий рецепт від видатного українського шеф-кухаря. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готує Україна

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Вам знадобиться: 

  • 4 яйця; 
  • бекон або грудинка; 
  • гриби та цибулька; 
  • майонез. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити яйця. Нарізати дрібно цибулю та бекон. 

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Шматочки бекона. Фото: YouTube @gotyeukraine

Потім подрібнити гриби. На пательні обсмажити цибулю, гриби та бекон. 

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Нарізані гриби. Фото: YouTube @gotyeukraine

До начинки додати жовтки, майонез та перемішати. 

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Приготування закуски. Фото: YouTube @gotyeukraine

Цією масою нафарширувати яйця й можна подавати на стіл. 

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Приготування закуски. Фото: YouTube @gotyeukraine

Раніше ми писали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні.

Також мі розповідали про смачний і швидкий перекус із батона та консерви за одну хвилину.

Ще ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — уповільнює старіння.

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