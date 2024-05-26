Простий рецепт дуже смачних фаршированих яєць за 10 хвилин — рецепт від українського шеф-кухаря

Фаршировані яйця. Фото: YouTube @gotyeukraine

Приготуємо смачні фаршировані яйця за 10 хвилин. Простий рецепт від видатного українського шеф-кухаря.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готує Україна.

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Вам знадобиться:

4 яйця;

бекон або грудинка;

гриби та цибулька;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити яйця. Нарізати дрібно цибулю та бекон.

Шматочки бекона. Фото: YouTube @gotyeukraine

Потім подрібнити гриби. На пательні обсмажити цибулю, гриби та бекон.

Нарізані гриби. Фото: YouTube @gotyeukraine

До начинки додати жовтки, майонез та перемішати.

Приготування закуски. Фото: YouTube @gotyeukraine

Цією масою нафарширувати яйця й можна подавати на стіл.

Приготування закуски. Фото: YouTube @gotyeukraine

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