Простой рецепт вкуснейших фаршированных яиц за 10 минут — рецепт от украинского шеф-повара

Фаршированные яйца за 10 минут — простой рецепт от украинского шеф-повара
Приготовим вкусные фаршированные яйца за 10 минут. Простой рецепт от выдающегося украинского шеф-повара.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовит Украина.
Вам понадобится:
- 4 яйца;
- бекон или грудинка;
- грибы и лучок;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить яйца. Нарезать мелко лук и бекон.
Затем измельчить грибы. На сковороде обжарить лук, грибы и бекон.
К начинке добавить желтки, майонез и перемешать.
Этой массой нафаршировали яйца — и можно подавать на стол.
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