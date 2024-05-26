Простой рецепт вкуснейших фаршированных яиц за 10 минут — рецепт от украинского шеф-повара

Фаршированные яйца. Фото: YouTube @gotyeukraine

Приготовим вкусные фаршированные яйца за 10 минут. Простой рецепт от выдающегося украинского шеф-повара.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовит Украина.

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Вам понадобится:

4 яйца;

бекон или грудинка;

грибы и лучок;

майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить яйца. Нарезать мелко лук и бекон.

Кусочки бекона. Фото: YouTube @gotyeukraine

Затем измельчить грибы. На сковороде обжарить лук, грибы и бекон.

Нарезанные грибы. Фото: YouTube @gotyeukraine

К начинке добавить желтки, майонез и перемешать.

Приготовление закуски. Фото: YouTube @gotyeukraine

Этой массой нафаршировали яйца — и можно подавать на стол.

Приготовление закуски. Фото: YouTube @gotyeukraine

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