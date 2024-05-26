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Фаршированные яйца за 10 минут — простой рецепт от украинского шеф-повара

26 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт вкуснейших фаршированных яиц за 10 минут — рецепт от украинского шеф-повара
Фаршированные яйца. Фото: YouTube @gotyeukraine
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приготовим вкусные фаршированные яйца за 10 минут. Простой рецепт от выдающегося украинского шеф-повара.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовит Украина.

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Вам понадобится:

  • 4 яйца;
  • бекон или грудинка;
  • грибы и лучок;
  • майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить яйца. Нарезать мелко лук и бекон.

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Кусочки бекона. Фото: YouTube @gotyeukraine

Затем измельчить грибы. На сковороде обжарить лук, грибы и бекон.

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Нарезанные грибы. Фото: YouTube @gotyeukraine

К начинке добавить желтки, майонез и перемешать.

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Приготовление закуски. Фото: YouTube @gotyeukraine

Этой массой нафаршировали яйца — и можно подавать на стол.

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Приготовление закуски. Фото: YouTube @gotyeukraine

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