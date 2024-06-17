Як приготувати фаршировані перці — покроковий рецепт приготування

Фаршировані перці по-новому — дуже смачний та простий рецепт у духовці
Дуже смачні фаршировані перці з фаршем та рисом запечені у духовці. Рекомендуємо спробувати це поєднання спецій — виходить дуже смачно і зовсім небанально.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- перці 7-8 шт. (залежно від розміру);
- фарш яловичий 500 г;
- кукурудза консервована 100 г;
- цибуля 1 шт;
- часник 2 зубчики;
- сіль, чорний мелений перець;
- коріандр мелений 1 ч.л;
- соєвий соус 5 ст.л. (або за смаком залежно від солоності соєвого соусу);
- рис 100 г;
- кетчуп 1 ст.
- сир 100 г
Спосіб приготування
Рис відварити до готовності. Злити рідину.
Перці розрізати навпіл і видалити серцевину, посолити і поперчити, змастити олією.
Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Дрібно нарізати часник.
До фаршу додати обсмажену цибулю, рис, кетчуп, соєвий соус, консервовану кукурудзу, коріандр, чорний мелений перець та часник. Добре перемішати.
Нафарширувати половинки перців.
Випікати при температурі 200 ºС близько 40 хвилин. Посипати сиром і запікати ще 5-10 хвилин.
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