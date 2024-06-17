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Фаршировані перці по-новому — дуже смачний та простий рецепт у духовці

17 червня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати фаршировані перці — покроковий рецепт приготування
Фаршировані перці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні фаршировані перці з фаршем та рисом запечені у духовці. Рекомендуємо спробувати це поєднання спецій — виходить дуже смачно і зовсім небанально.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • перці 7-8 шт. (залежно від розміру);
  • фарш яловичий 500 г;
  • кукурудза консервована 100 г;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 2 зубчики;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • коріандр мелений 1 ч.л;
  • соєвий соус 5 ст.л. (або за смаком залежно від солоності соєвого соусу);
  • рис 100 г;
  • кетчуп 1 ст.
  • сир 100 г

Спосіб приготування

Рис відварити до готовності. Злити рідину.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перці розрізати навпіл і видалити серцевину, посолити і поперчити, змастити олією.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Дрібно нарізати часник.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До фаршу додати обсмажену цибулю, рис, кетчуп, соєвий соус, консервовану кукурудзу, коріандр, чорний мелений перець та часник. Добре перемішати.

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Фаршування перців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафарширувати половинки перців.

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Фаршировані перці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при температурі 200 ºС близько 40 хвилин. Посипати сиром і запікати ще 5-10 хвилин.

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Фарширований перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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