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Фаршированные перцы по-новому — очень вкусный и простой рецепт в духовке

17 июня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить фаршированные перцы — пошаговый рецепт приготовления
Фаршированные перцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные фаршированные перцы с фаршем и рисом, запеченные в духовке. Рекомендуем попробовать это сочетание специй – получается безумно вкусно и совсем небанально.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • перцы 7-8 шт. (в зависимости от размера);
  • фарш говяжий 500 г;
  • кукуруза консервированная 100 г;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 2 зубчика;
  • соль, черный молотый перец;
  • кориандр молотый 1 ч.л;
  • соевый соус 5 ст.л. (или по вкусу в зависимости от солености соевого соуса);
  • рис 100 г;
  • кетчуп 1 ст.л;
  • сыр 100 г. 

Способ приготовления 

Рис отварить до почти готовности. Слить жидкость. 

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Жаренный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перцы разрезать пополам и удалить сердцевину, посолить и поперчить, смазать растительным маслом.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Мелко нарубить чеснок.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К фаршу добавить обжаренный лук, рис, кетчуп, соевый соус, консервированную кукурузу, кориандр, черный молотый перец и чеснок. Хорошо перемешать.

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Фарширование перцев. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафаршировать половинки перцев.

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Фаршированные перцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 200 ºС около 40 минут. Посыпать сыром и запекать еще минут 5-10. 

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Фаршированный перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про вкусный, простой и полезный рецепт кабачков с чесноком в духовке. 

Также мы рассказывали про рецепт вкуснейшего закусочного торта из кабачков

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально для тех, кто худеет. 

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