Как приготовить фаршированные перцы — пошаговый рецепт приготовления

Фаршированные перцы по-новому — очень вкусный и простой рецепт в духовке
Очень вкусные фаршированные перцы с фаршем и рисом, запеченные в духовке. Рекомендуем попробовать это сочетание специй – получается безумно вкусно и совсем небанально.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- перцы 7-8 шт. (в зависимости от размера);
- фарш говяжий 500 г;
- кукуруза консервированная 100 г;
- лук 1 шт;
- чеснок 2 зубчика;
- соль, черный молотый перец;
- кориандр молотый 1 ч.л;
- соевый соус 5 ст.л. (или по вкусу в зависимости от солености соевого соуса);
- рис 100 г;
- кетчуп 1 ст.л;
- сыр 100 г.
Способ приготовления
Рис отварить до почти готовности. Слить жидкость.
Перцы разрезать пополам и удалить сердцевину, посолить и поперчить, смазать растительным маслом.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Мелко нарубить чеснок.
К фаршу добавить обжаренный лук, рис, кетчуп, соевый соус, консервированную кукурузу, кориандр, черный молотый перец и чеснок. Хорошо перемешать.
Нафаршировать половинки перцев.
Выпекать при температуре 200 ºС около 40 минут. Посыпать сыром и запекать еще минут 5-10.
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