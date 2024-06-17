Как приготовить фаршированные перцы — пошаговый рецепт приготовления

Фаршированные перцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные фаршированные перцы с фаршем и рисом, запеченные в духовке. Рекомендуем попробовать это сочетание специй – получается безумно вкусно и совсем небанально.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

перцы 7-8 шт. (в зависимости от размера);

фарш говяжий 500 г;

кукуруза консервированная 100 г;

лук 1 шт;

чеснок 2 зубчика;

соль, черный молотый перец;

кориандр молотый 1 ч.л;

соевый соус 5 ст.л. (или по вкусу в зависимости от солености соевого соуса);

рис 100 г;

кетчуп 1 ст.л;

сыр 100 г.

Способ приготовления

Рис отварить до почти готовности. Слить жидкость.

Жаренный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перцы разрезать пополам и удалить сердцевину, посолить и поперчить, смазать растительным маслом.

Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Мелко нарубить чеснок.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К фаршу добавить обжаренный лук, рис, кетчуп, соевый соус, консервированную кукурузу, кориандр, черный молотый перец и чеснок. Хорошо перемешать.

Фарширование перцев. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафаршировать половинки перцев.

Фаршированные перцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 200 ºС около 40 минут. Посыпать сыром и запекать еще минут 5-10.

Фаршированный перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про вкусный, простой и полезный рецепт кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали про рецепт вкуснейшего закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально для тех, кто худеет.