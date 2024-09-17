Салат з квасолею на зиму — покроковий рецепт заготовки.

Салат з квасолею. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Салат з квасолею на зиму — це не лише смачна, але й корисна заготовка, яка доповнить будь-який зимовий стіл. Проста у приготуванні страва, що стане вашим фаворитом на холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

2 кг помідорів;

0,5 кг болгарського перцю;

0,5 кг моркви;

0,5 кг цибулі;

200 мл олії;

2 склянки квасолі;

1 ст.л. солі;

100 г цукру;

5 горошин чорного перцю;

50 мл оцту.

Спосіб приготування

Квасолю слід замочити у воді звечора, а вранці зварити до м’якості, але так, щоб вона не розварилася.

Цибуля та морква. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Помідори та болгарський перець подрібнити у блендері або пропустити через м’ясорубку, після чого викласти у великий чавунний горщик. Додати натерту моркву.

Морква та томатний соус. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити на олії до легкого золотистого кольору, потім додати її до чавуна.

Квасоля та томатний соус. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Усе ретельно перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння та варити одну годину, помішуючи кожні 10 хвилин.

Салат на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через годину додати сіль, цукор, перець горошком та оцет, після чого варити ще 20 хвилин. Після цього додати квасолю і варити ще 10 хвилин. Готовий салат розкласти у стерилізовані банки.

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