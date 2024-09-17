Салат з квасолею на зиму — покроковий рецепт заготовки.

Фаворит серед заготовок — салат з квасолею на зиму
Салат з квасолею на зиму — це не лише смачна, але й корисна заготовка, яка доповнить будь-який зимовий стіл. Проста у приготуванні страва, що стане вашим фаворитом на холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 2 кг помідорів;
- 0,5 кг болгарського перцю;
- 0,5 кг моркви;
- 0,5 кг цибулі;
- 200 мл олії;
- 2 склянки квасолі;
- 1 ст.л. солі;
- 100 г цукру;
- 5 горошин чорного перцю;
- 50 мл оцту.
Спосіб приготування
Квасолю слід замочити у воді звечора, а вранці зварити до м’якості, але так, щоб вона не розварилася.
Помідори та болгарський перець подрібнити у блендері або пропустити через м’ясорубку, після чого викласти у великий чавунний горщик. Додати натерту моркву.
Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити на олії до легкого золотистого кольору, потім додати її до чавуна.
Усе ретельно перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння та варити одну годину, помішуючи кожні 10 хвилин.
Через годину додати сіль, цукор, перець горошком та оцет, після чого варити ще 20 хвилин. Після цього додати квасолю і варити ще 10 хвилин. Готовий салат розкласти у стерилізовані банки.
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