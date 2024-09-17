Салат с фасолью на зиму – пошаговый рецепт заготовки.

Фаворит среди заготовок — салат с фасолью на зиму
Салат с фасолью на зиму — это не только вкусная, но и полезная заготовка, которая дополнит любой зимний стол. Простое в приготовлении блюдо, которое станет вашим фаворитом на холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 2 кг помидоров;
- 0,5 кг болгарского перца;
- 0,5 кг моркови;
- 0,5 кг лука;
- 200 мл масла;
- 2 стакана фасоли;
- 1 ст.л. соли;
- 100 г сахара;
- 5 горошин черного перца;
- 50 мл уксуса.
Способ приготовления
Фасоль следует замочить в воде с вечера, а утром сварить до мягкости, но так, чтобы она не разварилась.
Помидоры и болгарский перец измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, после чего выложить в чугунный горшок. Добавить натертую морковь.
Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до легкого золотистого цвета, затем добавить его к чугуну.
Все тщательно перемешать, поставить на огонь, довести до кипения и варить час, помешивая каждые 10 минут.
Через час добавить соль, сахар, перец горошком и уксус, после чего варить еще 20 минут. После этого добавить фасоль и варить еще 10 минут. Готовый салат разложить в стерилизованные банки.
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