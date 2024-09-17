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Фаворит среди заготовок — салат с фасолью на зиму

17 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салат с фасолью на зиму – пошаговый рецепт заготовки.
Салат с фасолью. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат с фасолью на зиму — это не только вкусная, но и полезная заготовка, которая дополнит любой зимний стол. Простое в приготовлении блюдо, которое станет вашим фаворитом на холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

  • 2 кг помидоров;
  • 0,5 кг болгарского перца;
  • 0,5 кг моркови;
  • 0,5 кг лука;
  • 200 мл масла;
  • 2 стакана фасоли;
  • 1 ст.л. соли;
  • 100 г сахара;
  • 5 горошин черного перца;
  • 50 мл уксуса.

Способ приготовления

Фасоль следует замочить в воде с вечера, а утром сварить до мягкости, но так, чтобы она не разварилась.

салат на зиму
Лук и морковь. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Помидоры и болгарский перец измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, после чего выложить в чугунный горшок. Добавить натертую морковь.

салат на зиму с фасолью
Морковь и томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до легкого золотистого цвета, затем добавить его к чугуну.

салат на зиму с фасолью в томате
Фасоль и томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Все тщательно перемешать, поставить на огонь, довести до кипения и варить час, помешивая каждые 10 минут.

рецепт салата на зиму из фасоли в томате
Салат на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через час добавить соль, сахар, перец горошком и уксус, после чего варить еще 20 минут. После этого добавить фасоль и варить еще 10 минут. Готовый салат разложить в стерилизованные банки.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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