Салат с фасолью на зиму – пошаговый рецепт заготовки.

Салат с фасолью. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Салат с фасолью на зиму — это не только вкусная, но и полезная заготовка, которая дополнит любой зимний стол. Простое в приготовлении блюдо, которое станет вашим фаворитом на холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

2 кг помидоров;

0,5 кг болгарского перца;

0,5 кг моркови;

0,5 кг лука;

200 мл масла;

2 стакана фасоли;

1 ст.л. соли;

100 г сахара;

5 горошин черного перца;

50 мл уксуса.

Способ приготовления

Фасоль следует замочить в воде с вечера, а утром сварить до мягкости, но так, чтобы она не разварилась.

Лук и морковь. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Помидоры и болгарский перец измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, после чего выложить в чугунный горшок. Добавить натертую морковь.

Морковь и томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до легкого золотистого цвета, затем добавить его к чугуну.

Фасоль и томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Все тщательно перемешать, поставить на огонь, довести до кипения и варить час, помешивая каждые 10 минут.

Салат на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через час добавить соль, сахар, перец горошком и уксус, после чего варить еще 20 минут. После этого добавить фасоль и варить еще 10 минут. Готовый салат разложить в стерилизованные банки.

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