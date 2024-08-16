Квашені помідори, як бочкові — покроковий рецепт ферментованих томатів на зиму

Квашені помідори. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Простий рецепт з доступними складниками і без зайвих витрат. Такі помідори не тільки смачні, а й корисні, Класичний рецепт без різних добавок, а виходять як бочкові.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

помідори 2,5 кг;

листя хрону 6 шт.;

корінь хрону;

часник 1 гол.;

перець горошком 1 ст.л.;

листя смородини;

листя винограду;

вода 2 л;

сіль 70 г.

Спосіб приготування

На дно посудини кладемо часник, корінь хрону, перець горошком та листя хрону. Також додаємо парасольки кропу.

Хрін та часник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Кладемо помідори. Якщо помідори великі, їх потрібно проткнути зубочисткою. Далі робимо ще один шар з листя хрону.

Листя хрону. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До холодної води додаємо сіль та заливаємо помідори. Закриваємо щільно та кладемо в темному прохолодному місці для зберігання.

Приготування помідорів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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