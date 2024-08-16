Квашені помідори, як бочкові — покроковий рецепт ферментованих томатів на зиму

Ферментовані помідори, як бочкові — класичний рецепт квашених томатів на зиму
Простий рецепт з доступними складниками і без зайвих витрат. Такі помідори не тільки смачні, а й корисні, Класичний рецепт без різних добавок, а виходять як бочкові.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- помідори 2,5 кг;
- листя хрону 6 шт.;
- корінь хрону;
- часник 1 гол.;
- перець горошком 1 ст.л.;
- листя смородини;
- листя винограду;
- вода 2 л;
- сіль 70 г.
Спосіб приготування
На дно посудини кладемо часник, корінь хрону, перець горошком та листя хрону. Також додаємо парасольки кропу.
Кладемо помідори. Якщо помідори великі, їх потрібно проткнути зубочисткою. Далі робимо ще один шар з листя хрону.
До холодної води додаємо сіль та заливаємо помідори. Закриваємо щільно та кладемо в темному прохолодному місці для зберігання.
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