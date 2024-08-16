Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Ферментированные помидоры, как бочковые — классический рецепт квашеных томатов на зиму arrow

Ферментированные помидоры, как бочковые — классический рецепт квашеных томатов на зиму

16 августа 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашенные помидоры, как бочковые — пошаговый рецепт ферментированных томатов на зиму
Квашеные помидоры. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Простой рецепт с доступными составляющими, без лишних затрат. Такие помидоры не только вкусные, но и полезные, Классический рецепт без разных добавок, получаются, как бочковые.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры 2,5 кг;
  • листья хрена 6 шт;
  • корень хрена;
  • чеснок 1 гол;
  • перец горошком 1 ст.л;
  • листья смородины;
  • листья винограда;
  • вода 2 л;
  • соль 70 г.

Способ приготовления

На дно посуды кладем чеснок, корень хрена, перец горошком и листья хрена. Также добавляем зонтики укропа.

рецепт квашеных помидоров
Хрен и чеснок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Кладем помидоры. Если помидоры большие, их нужно проткнуть зубочисткой. Далее делаем еще один слой из листьев хрена.

простой рецепт квашеных помидоров
Листья хрена. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В холодную воду добавляем соль и заливаем помидоры. Закрываем плотно и кладем в темное прохладное место для хранения.

домашний рецепт квашеных помидоров
Приготовление помидоров. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы – без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

лайфхаки рецепты помидоры квашенные помидоры заготовка на зиму

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:13 Продвижение ВСУ в Курской области и пополнение обменного фонда — доклад Сырского Зеленскому

20:06 Сырский в телефонном разговоре обсудил с генералом США важные потребности ВСУ

20:00 Бронирование через "Дію" без ВУД — законно это или нет

19:57 В Армия+ может не отражаться статус военного — в Минобороны назвали причину

19:47 Судьба Николаевского глиноземного завода — ФГИУ готовит предприятие к приватизации

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

19:40 Благотворительный фонд отказывается перечислять почти 400 миллионов гривен на ремонт "Охматдета"

19:34 Россияне в Судже хотели отравить бойцов ВСУ, — The Times

19:19 Дом в Одессе, разрушенный вражескими обстрелами, восстановят — тендер провели без торгов

19:17 В Киеве горит многоэтажка — огонь охватил уже несколько квартир

19:10 Свет будет, но есть нюанс — в Укрэнерго рассказали о графиках на завтра

20:13 Продвижение ВСУ в Курской области и пополнение обменного фонда — доклад Сырского Зеленскому

20:06 Сырский в телефонном разговоре обсудил с генералом США важные потребности ВСУ

20:00 Бронирование через "Дію" без ВУД — законно это или нет

19:57 В Армия+ может не отражаться статус военного — в Минобороны назвали причину

19:47 Судьба Николаевского глиноземного завода — ФГИУ готовит предприятие к приватизации

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

19:40 Благотворительный фонд отказывается перечислять почти 400 миллионов гривен на ремонт "Охматдета"

19:34 Россияне в Судже хотели отравить бойцов ВСУ, — The Times

19:19 Дом в Одессе, разрушенный вражескими обстрелами, восстановят — тендер провели без торгов

19:17 В Киеве горит многоэтажка — огонь охватил уже несколько квартир

19:10 Свет будет, но есть нюанс — в Укрэнерго рассказали о графиках на завтра

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту