Квашенные помидоры, как бочковые — пошаговый рецепт ферментированных томатов на зиму

Ферментированные помидоры, как бочковые — классический рецепт квашеных томатов на зиму
Простой рецепт с доступными составляющими, без лишних затрат. Такие помидоры не только вкусные, но и полезные, Классический рецепт без разных добавок, получаются, как бочковые.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- помидоры 2,5 кг;
- листья хрена 6 шт;
- корень хрена;
- чеснок 1 гол;
- перец горошком 1 ст.л;
- листья смородины;
- листья винограда;
- вода 2 л;
- соль 70 г.
Способ приготовления
На дно посуды кладем чеснок, корень хрена, перец горошком и листья хрена. Также добавляем зонтики укропа.
Кладем помидоры. Если помидоры большие, их нужно проткнуть зубочисткой. Далее делаем еще один слой из листьев хрена.
В холодную воду добавляем соль и заливаем помидоры. Закрываем плотно и кладем в темное прохладное место для хранения.
Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.
Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы – без стерилизации, без уксуса с базиликом.
Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.
Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.
Читайте Новини.LIVE!