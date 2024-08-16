Квашенные помидоры, как бочковые — пошаговый рецепт ферментированных томатов на зиму

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Простой рецепт с доступными составляющими, без лишних затрат. Такие помидоры не только вкусные, но и полезные, Классический рецепт без разных добавок, получаются, как бочковые.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

помидоры 2,5 кг;

листья хрена 6 шт;

корень хрена;

чеснок 1 гол;

перец горошком 1 ст.л;

листья смородины;

листья винограда;

вода 2 л;

соль 70 г.

Способ приготовления

На дно посуды кладем чеснок, корень хрена, перец горошком и листья хрена. Также добавляем зонтики укропа.

Хрен и чеснок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Кладем помидоры. Если помидоры большие, их нужно проткнуть зубочисткой. Далее делаем еще один слой из листьев хрена.

Листья хрена. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В холодную воду добавляем соль и заливаем помидоры. Закрываем плотно и кладем в темное прохладное место для хранения.

Приготовление помидоров. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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