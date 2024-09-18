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Фірмові помідори в томатному маринаді з хріном та часником — дуже смачна заготовка на зиму

18 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Фірмові помідори в томатному маринаді з хріном та часником на зиму — покроковий рецепт заготовки
Помідори в томатному маринаді. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Соковиті та ароматні помідори в поєднанні з пікантним хріном і часником створюють ідеальну заготовку на зиму. Томатний маринад додає ще більше насиченості та користі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться: 

  • 5 кг помідорів;
  • 100 г хрону;
  • 4 ст.л. солі;
  • 200 г томатної пасти;
  • 150 г тертого часнику;
  • 8 ст.л. цукру;
  • 100 мл оцту;
  • 0,5 ч.л. меленого чорного перцю. 

Спосіб приготування 

На дно банки кладемо 4 шматочки нарізаного хрону і до верху закладаємо помідори. Заливаємо окропом до верху, накриваємо кришками і залишаємо на 5 хвилин.

помідори на зиму з хріном
Помідори в банці. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

 В каструлю висипаємо цукор, сіль, оцет, томатну пасту, натертий часник, мелений чорний перець, перемішуємо і зливаємо до цієї суміші воду з банок. 

помідори на зиму з хріном у власному соку
Приготування маринаду. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Заливаємо соковим маринадом помідори до верху, закатуємо стерилізованими кришками. 

рецепт помідорів на зиму з хріном у власному соку
Маринад з хріном. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перевертаємо банки вниз кришками, накриваємо рушником і залишаємо в такому положенні до повного охолодження помідорів.

рецепт помідорів на зиму з хріном
Помідори в банках. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

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