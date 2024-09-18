Фірмові помідори в томатному маринаді з хріном та часником на зиму — покроковий рецепт заготовки

Помідори в томатному маринаді. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Соковиті та ароматні помідори в поєднанні з пікантним хріном і часником створюють ідеальну заготовку на зиму. Томатний маринад додає ще більше насиченості та користі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

5 кг помідорів;

100 г хрону;

4 ст.л. солі;

200 г томатної пасти;

150 г тертого часнику;

8 ст.л. цукру;

100 мл оцту;

0,5 ч.л. меленого чорного перцю.

Спосіб приготування

На дно банки кладемо 4 шматочки нарізаного хрону і до верху закладаємо помідори. Заливаємо окропом до верху, накриваємо кришками і залишаємо на 5 хвилин.

Помідори в банці. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

В каструлю висипаємо цукор, сіль, оцет, томатну пасту, натертий часник, мелений чорний перець, перемішуємо і зливаємо до цієї суміші воду з банок.

Приготування маринаду. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Заливаємо соковим маринадом помідори до верху, закатуємо стерилізованими кришками.

Маринад з хріном. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перевертаємо банки вниз кришками, накриваємо рушником і залишаємо в такому положенні до повного охолодження помідорів.

Помідори в банках. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

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