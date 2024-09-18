Фірмові помідори в томатному маринаді з хріном та часником на зиму — покроковий рецепт заготовки

Фірмові помідори в томатному маринаді з хріном та часником — дуже смачна заготовка на зиму
Соковиті та ароматні помідори в поєднанні з пікантним хріном і часником створюють ідеальну заготовку на зиму. Томатний маринад додає ще більше насиченості та користі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 5 кг помідорів;
- 100 г хрону;
- 4 ст.л. солі;
- 200 г томатної пасти;
- 150 г тертого часнику;
- 8 ст.л. цукру;
- 100 мл оцту;
- 0,5 ч.л. меленого чорного перцю.
Спосіб приготування
На дно банки кладемо 4 шматочки нарізаного хрону і до верху закладаємо помідори. Заливаємо окропом до верху, накриваємо кришками і залишаємо на 5 хвилин.
В каструлю висипаємо цукор, сіль, оцет, томатну пасту, натертий часник, мелений чорний перець, перемішуємо і зливаємо до цієї суміші воду з банок.
Перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Заливаємо соковим маринадом помідори до верху, закатуємо стерилізованими кришками.
Перевертаємо банки вниз кришками, накриваємо рушником і залишаємо в такому положенні до повного охолодження помідорів.
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