Фирменные помидоры в томатном маринаде с хреном и чесноком на зиму – пошаговый рецепт заготовки

Помидоры в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Сочные и ароматные помидоры в сочетании с пикантным хреном и чесноком создают идеальную заготовку на зиму . Томатный маринад придает еще больше насыщенности и пользы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

5 кг помидоров;

100 г хрена;

4 ст.л. соли;

200 г томатной пасты;

150 г тертого чеснока;

8 ст.л. сахара;

100 мл уксуса;

0,5 ч.л. молотого черного перца.

Способ приготовления

На дно банки кладем 4 кусочка нарезанного хрена и вверх закладываем помидоры. Заливаем кипятком вверх, накрываем крышками и оставляем на 5 минут.

Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

В кастрюлю высыпаем сахар, соль, уксус, томатную пасту, натертый чеснок, молотый черный перец, перемешиваем и сливаем в эту смесь воду из банок.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перемешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 5 минут. Заливаем соковым маринадом помидоры вверх, закатываем стерилизованными крышками.

Маринад с хреном. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Переворачиваем банки вниз крышками, накрываем полотенцем и оставляем в таком положении до полного охлаждения помидоров.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

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