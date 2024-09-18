Фирменные помидоры в томатном маринаде с хреном и чесноком на зиму – пошаговый рецепт заготовки

Фирменные помидоры в томатном маринаде с хреном и чесноком — очень вкусная заготовка на зиму
Сочные и ароматные помидоры в сочетании с пикантным хреном и чесноком создают идеальную заготовку на зиму . Томатный маринад придает еще больше насыщенности и пользы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 5 кг помидоров;
- 100 г хрена;
- 4 ст.л. соли;
- 200 г томатной пасты;
- 150 г тертого чеснока;
- 8 ст.л. сахара;
- 100 мл уксуса;
- 0,5 ч.л. молотого черного перца.
Способ приготовления
На дно банки кладем 4 кусочка нарезанного хрена и вверх закладываем помидоры. Заливаем кипятком вверх, накрываем крышками и оставляем на 5 минут.
В кастрюлю высыпаем сахар, соль, уксус, томатную пасту, натертый чеснок, молотый черный перец, перемешиваем и сливаем в эту смесь воду из банок.
Перемешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 5 минут. Заливаем соковым маринадом помидоры вверх, закатываем стерилизованными крышками.
Переворачиваем банки вниз крышками, накрываем полотенцем и оставляем в таком положении до полного охлаждения помидоров.
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