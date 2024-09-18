Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Фирменные помидоры в томатном маринаде с хреном и чесноком — очень вкусная заготовка на зиму arrow

Фирменные помидоры в томатном маринаде с хреном и чесноком — очень вкусная заготовка на зиму

18 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Фирменные помидоры в томатном маринаде с хреном и чесноком на зиму – пошаговый рецепт заготовки
Помидоры в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сочные и ароматные помидоры в сочетании с пикантным хреном и чесноком создают идеальную заготовку на зиму . Томатный маринад придает еще больше насыщенности и пользы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 5 кг помидоров;
  • 100 г хрена;
  • 4 ст.л. соли;
  • 200 г томатной пасты;
  • 150 г тертого чеснока;
  • 8 ст.л. сахара;
  • 100 мл уксуса;
  • 0,5 ч.л. молотого черного перца.

Способ приготовления

На дно банки кладем 4 кусочка нарезанного хрена и вверх закладываем помидоры. Заливаем кипятком вверх, накрываем крышками и оставляем на 5 минут.

помидоры на зиму с хреном
Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

В кастрюлю высыпаем сахар, соль, уксус, томатную пасту, натертый чеснок, молотый черный перец, перемешиваем и сливаем в эту смесь воду из банок.

помидоры на зиму с хреном в собственном соке
Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перемешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 5 минут. Заливаем соковым маринадом помидоры вверх, закатываем стерилизованными крышками.

рецепт помидоров на зиму с хреном в собственном соку
Маринад с хреном. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Переворачиваем банки вниз крышками, накрываем полотенцем и оставляем в таком положении до полного охлаждения помидоров.

рецепт помидоров на зиму с хреном
Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

рецепты лайфхаки помидоры заготовка на зиму томатный сок хрен

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

00:35 Жена Усика заявила, что все хорошо и боксер позже объяснит свое задержание

00:30 Повторная ВВК — нужно ли появляться без повестки

Срочная новость

00:15 Зеленский сообщил, что Усика отпустили

00:03 Вашингтон ознакомился с планом Зеленского по завершению войны — посол США

17 сентября 2024

23:54 Переправляли уклонистов в Словакию — как суд наказал мужчин

23:52 МИД Украины отреагировал на арест Усика в аэропорту Кракова

23:40 Фанат шотландского Селтика погиб после того, как сел в неправильный автобус

23:33 МИД призвал не связывать Украину с подозреваемым в вероятном покушении на Трампа

Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

23:11 В Харькове открыли мемориальную доску трем погибшим спасателям

Срочная новость

00:35 Жена Усика заявила, что все хорошо и боксер позже объяснит свое задержание

00:30 Повторная ВВК — нужно ли появляться без повестки

Срочная новость

00:15 Зеленский сообщил, что Усика отпустили

00:03 Вашингтон ознакомился с планом Зеленского по завершению войны — посол США

17 сентября 2024

23:54 Переправляли уклонистов в Словакию — как суд наказал мужчин

23:52 МИД Украины отреагировал на арест Усика в аэропорту Кракова

23:40 Фанат шотландского Селтика погиб после того, как сел в неправильный автобус

23:33 МИД призвал не связывать Украину с подозреваемым в вероятном покушении на Трампа

23:11 В Харькове открыли мемориальную доску трем погибшим спасателям

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

23:09 Усика арестовали в аэропорту Кракова

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

Text

21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Text

20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Text

20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

Text

17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

Text

13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Text

11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации