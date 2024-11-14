Дуже смачний торт "Чорний лебідь" — покроковий рецепт

Фірмовий торт "Чорний лебідь" — смак, який неможливо забути
Торт "Чорний лебідь" — це неповторна класика, яка поєднує в собі багатий шоколадний смак і кремову ніжність. Цей фірмовий десерт зачарує з першого шматочка і стане головною прикрасою вашого святкового столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цукор 250 г;
- яйце 2 шт.;
- кефір 500 мл.;
- какао 2 ст. л.;
- борошно 500 г;
- сода 1 ч. л.;
- розпушувач 1 ч. л.
Для крема:
- вершкове масло 200 г;
- цукор 130-250 г;
- сметана 15-20% 500 г;
- темний шоколад 50 г (для прикраси).
Спосіб приготування
Яйця збити з цукром міксером до пишності та посвітління маси. Додати кефір, всипати какао, борошно, соду та розпушувач, замісити тісто до однорідності.
Дві форми діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити в них тісто. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці протягом 30-40 хвилин.
М'яке масло збити з цукром міксером до пишності. Додати сметану і перемішати до однорідної маси. Готові та охолоджені коржі розрізати горизонтально на 4 частини.
Зібрати торт у кільці, змащуючи кожен корж кремом. Посипати торт тертим шоколадом, поставити в холодильник на годину, після чого нарізати та подавати.
Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.
Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.
А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання.
Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом лінивого домашнього медовика за 10 хвилин.
Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, лише з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.
Читайте Новини.LIVE!