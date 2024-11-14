Дуже смачний торт "Чорний лебідь" — покроковий рецепт

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Чорний лебідь" — це неповторна класика, яка поєднує в собі багатий шоколадний смак і кремову ніжність. Цей фірмовий десерт зачарує з першого шматочка і стане головною прикрасою вашого святкового столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цукор 250 г;

яйце 2 шт.;

кефір 500 мл.;

какао 2 ст. л.;

борошно 500 г;

сода 1 ч. л.;

розпушувач 1 ч. л.

Для крема:

вершкове масло 200 г;

цукор 130-250 г;

сметана 15-20% 500 г;

темний шоколад 50 г (для прикраси).

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром міксером до пишності та посвітління маси. Додати кефір, всипати какао, борошно, соду та розпушувач, замісити тісто до однорідності.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Дві форми діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити в них тісто. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці протягом 30-40 хвилин.

Випікання коржів. Фото: gospodynka.com.ua

М'яке масло збити з цукром міксером до пишності. Додати сметану і перемішати до однорідної маси. Готові та охолоджені коржі розрізати горизонтально на 4 частини.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт у кільці, змащуючи кожен корж кремом. Посипати торт тертим шоколадом, поставити в холодильник на годину, після чого нарізати та подавати.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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