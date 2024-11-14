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Фірмовий торт "Чорний лебідь" — смак, який неможливо забути

14 листопада 2024 03:20
Марина Євтягіна - Редактор
Дуже смачний торт "Чорний лебідь" — покроковий рецепт
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "Чорний лебідь" — це неповторна класика, яка поєднує в собі багатий шоколадний смак і кремову ніжність. Цей фірмовий десерт зачарує з першого шматочка і стане головною прикрасою вашого святкового столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • цукор 250 г;
  • яйце 2 шт.;
  • кефір 500 мл.;
  • какао 2 ст. л.;
  • борошно 500 г;
  • сода 1 ч. л.;
  • розпушувач 1 ч. л.

Для крема:

  • вершкове масло 200 г;
  • цукор 130-250 г;
  • сметана 15-20% 500 г;
  • темний шоколад 50 г (для прикраси).

Спосіб приготування 

Яйця збити з цукром міксером до пишності та посвітління маси. Додати кефір, всипати какао, борошно, соду та розпушувач, замісити тісто до однорідності.

торт домашній
Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Дві форми діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити в них тісто. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці протягом 30-40 хвилин.

рецепт домашнього торта
Випікання коржів. Фото: gospodynka.com.ua

М'яке масло збити з цукром міксером до пишності. Додати сметану і перемішати до однорідної маси. Готові та охолоджені коржі розрізати горизонтально на 4 частини.

рецепт домашнього смачного торта
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт у кільці, змащуючи кожен корж кремом. Посипати торт тертим шоколадом, поставити в холодильник на годину, після чого нарізати та подавати.

рецепт домашнього шоколадного торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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