Очень вкусный торт "Черный лебедь" – пошаговый рецепт

Фирменный торт "Черный лебедь" — вкус, который невозможно забыть
Торт "Черный лебедь" — это неповторимая классика, сочетающая в себе богатый шоколадный вкус и кремовую нежность. Этот фирменный десерт очарует из первого кусочка и станет главным украшением вашего праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сахар 250 г;
- яйцо 2 шт.;
- кефир 500 мл.;
- какао 2 ст. л.;
- мука 500 г;
- сода 1 ч. л.;
- разрыхлитель 1 ч. л.
Для крема:
- сливочное масло 200 г;
- сахар 130-250 г;
- сметана 15-20% 500 г;
- темный шоколад 50 г (для украшения).
Способ приготовления
Яйца взбить с сахаром миксером до пышности и осветления массы. Добавить кефир, всыпать какао, муку, соду и разрыхлитель, замесить тесто до однородности.
Две формы диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить в них тесто. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 30-40 минут.
Мягкое масло взбить с миксером сахаром до пышности. Добавить сметану и перемешать до однородной массы. Готовые и охлажденные лепешки разрезать горизонтально на 4 части.
Собрать торт в кольце, смазывая каждый корж кремом. Посыпать тертым шоколадом, поставить в холодильник на час, после чего нарезать и подавать.
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