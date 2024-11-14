Очень вкусный торт "Черный лебедь" – пошаговый рецепт

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Черный лебедь" — это неповторимая классика, сочетающая в себе богатый шоколадный вкус и кремовую нежность. Этот фирменный десерт очарует из первого кусочка и станет главным украшением вашего праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сахар 250 г;

яйцо 2 шт.;

кефир 500 мл.;

какао 2 ст. л.;

мука 500 г;

сода 1 ч. л.;

разрыхлитель 1 ч. л.

Для крема:

сливочное масло 200 г;

сахар 130-250 г;

сметана 15-20% 500 г;

темный шоколад 50 г (для украшения).

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром миксером до пышности и осветления массы. Добавить кефир, всыпать какао, муку, соду и разрыхлитель, замесить тесто до однородности.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Две формы диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить в них тесто. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 30-40 минут.

Выпекание лепешек. Фото: gospodynka.com.ua

Мягкое масло взбить с миксером сахаром до пышности. Добавить сметану и перемешать до однородной массы. Готовые и охлажденные лепешки разрезать горизонтально на 4 части.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт в кольце, смазывая каждый корж кремом. Посыпать тертым шоколадом, поставить в холодильник на час, после чего нарезать и подавать.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

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