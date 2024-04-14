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Фокачча з помідорами та сиром — рецепт від Джеймі Олівера

14 квітня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати фокаччу з помідорами чи оливками – рецепт від Джеймі Олівера
Фокачча з помідорами та сиром. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Фокачча — це традиційний італійський коржик, приготувати який можна з різних видів тіста: дріжджового, прісного, здобного. Зараз фокачча зустрічається будь-якої форми та товщини, з добавками, начинкою (наприклад, з оливкової олії та солі, пряних трав та сиру, томатів) або без неї. Формування поверхні коржика теж продумане до дрібниць: у невеликі заглиблення, зроблені пальцями, збирається намазане перед випіканням оливкова олія та спеції, які оберігають хліб від висихання і роблять його більш ароматним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.

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Вам знадобиться:

  • борошно 500 г;
  • дріжджі 7 г;
  • вода 325 мл;
  • сіль 1/2 ч. л;
  • оливкова олія 1 ст. л;
  • томати, оливки, чебрець, моцарелла за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо опару. У теплу воду додаємо сухі дріжджі.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Окремо беремо 100 г просіяного борошна, додаємо трохи солі та оливкової олії. Потім додаємо воду з дріжджами.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Вимішуємо тісто хвилин 10 і ставимо його у тепле місце на 45 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Дістаємо тісто та починаємо його розминати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

У форму для випікання насипаємо трохи борошна, кладемо тісто і робимо в ньому заглиблення для начинки. Для начинки можна взяти помідори, оливки та сир.

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Приготування фокаччі. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Випікати фокаччу 25-30 хвилин при 200 ºС.

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Готова фокачча. Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

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