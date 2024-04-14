Як приготувати фокаччу з помідорами чи оливками – рецепт від Джеймі Олівера

Фокачча з помідорами та сиром — рецепт від Джеймі Олівера
Фокачча — це традиційний італійський коржик, приготувати який можна з різних видів тіста: дріжджового, прісного, здобного. Зараз фокачча зустрічається будь-якої форми та товщини, з добавками, начинкою (наприклад, з оливкової олії та солі, пряних трав та сиру, томатів) або без неї. Формування поверхні коржика теж продумане до дрібниць: у невеликі заглиблення, зроблені пальцями, збирається намазане перед випіканням оливкова олія та спеції, які оберігають хліб від висихання і роблять його більш ароматним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.
Вам знадобиться:
- борошно 500 г;
- дріжджі 7 г;
- вода 325 мл;
- сіль 1/2 ч. л;
- оливкова олія 1 ст. л;
- томати, оливки, чебрець, моцарелла за бажанням.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо опару. У теплу воду додаємо сухі дріжджі.
Окремо беремо 100 г просіяного борошна, додаємо трохи солі та оливкової олії. Потім додаємо воду з дріжджами.
Вимішуємо тісто хвилин 10 і ставимо його у тепле місце на 45 хвилин.
Дістаємо тісто та починаємо його розминати.
У форму для випікання насипаємо трохи борошна, кладемо тісто і робимо в ньому заглиблення для начинки. Для начинки можна взяти помідори, оливки та сир.
Випікати фокаччу 25-30 хвилин при 200 ºС.
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