Як приготувати фокаччу з помідорами чи оливками – рецепт від Джеймі Олівера

Фокачча з помідорами та сиром. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Фокачча — це традиційний італійський коржик, приготувати який можна з різних видів тіста: дріжджового, прісного, здобного. Зараз фокачча зустрічається будь-якої форми та товщини, з добавками, начинкою (наприклад, з оливкової олії та солі, пряних трав та сиру, томатів) або без неї. Формування поверхні коржика теж продумане до дрібниць: у невеликі заглиблення, зроблені пальцями, збирається намазане перед випіканням оливкова олія та спеції, які оберігають хліб від висихання і роблять його більш ароматним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт Рецептів.

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Вам знадобиться:

борошно 500 г;

дріжджі 7 г;

вода 325 мл;

сіль 1/2 ч. л;

оливкова олія 1 ст. л;

томати, оливки, чебрець, моцарелла за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо опару. У теплу воду додаємо сухі дріжджі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Окремо беремо 100 г просіяного борошна, додаємо трохи солі та оливкової олії. Потім додаємо воду з дріжджами.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Вимішуємо тісто хвилин 10 і ставимо його у тепле місце на 45 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Дістаємо тісто та починаємо його розминати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

У форму для випікання насипаємо трохи борошна, кладемо тісто і робимо в ньому заглиблення для начинки. Для начинки можна взяти помідори, оливки та сир.

Приготування фокаччі. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Випікати фокаччу 25-30 хвилин при 200 ºС.

Готова фокачча. Приготування тіста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

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