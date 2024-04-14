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Фокачча с помидорами и сыром — рецепт от Джейми Оливера

14 апреля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить фокаччу с помидорами или оливками — рецепт от Джейми Оливера
Фокачча с помидорами и сыром. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Фокачча — это традиционная итальянская лепешка, приготовить которую можно из различных видов теста: дрожжевого, пресного, сдобного. Сейчас фокачча встречается любой формы и толщины, с добавками, начинкой (например, из оливкового масла и соли, пряных трав и сыра, томатов) или без нее. Формирование поверхности лепешки тоже продумано до мелочей: в небольшие углубления, сделанные пальцами, собирается намазанное перед выпечкой оливковое масло и специи, которые предохраняют хлеб от высыхания и делают его более ароматным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Всесвіт Рецептів.

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Вам понадобится: 

  • мука 500 г;
  • дрожжи 7 г;
  • вода 325 мл;
  • соль 1/2 ч. л.;
  • оливковое масло 1 ст. л.;
  • томаты, оливки, тимьян, моцарелла по желанию. 

Способ приготовления 

Сначала приготовим опару. В теплую воду добавляем сухие дрожжи. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Отдельно берем 100 г просеянной муки, добавляем немного соли и оливкового масла. Затем добавляем воду с дрожжами. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Вымешиваем тесто минут 10 и ставим его в теплое место на 45 минут. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Достаем тесто и начинаем его разминать. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

В форму для выпекания насыпаем немного муки, кладем тесто и делаем в нем углубления для начинки. Для начинки можно взять помидоры, оливки и сыр. 

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Приготовление фокаччи. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Выпекать фокаччу 25-30 минут при 200 ºС. 

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Готовая фокачча. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Раньше мы писали о рецепте домашних ролини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

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рецепты
лайфхаки
выпечка
хлеб
лаваш
фокачча

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