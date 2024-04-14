Как приготовить фокаччу с помидорами или оливками — рецепт от Джейми Оливера

Фокачча с помидорами и сыром — рецепт от Джейми Оливера
Фокачча — это традиционная итальянская лепешка, приготовить которую можно из различных видов теста: дрожжевого, пресного, сдобного. Сейчас фокачча встречается любой формы и толщины, с добавками, начинкой (например, из оливкового масла и соли, пряных трав и сыра, томатов) или без нее. Формирование поверхности лепешки тоже продумано до мелочей: в небольшие углубления, сделанные пальцами, собирается намазанное перед выпечкой оливковое масло и специи, которые предохраняют хлеб от высыхания и делают его более ароматным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Всесвіт Рецептів.
Вам понадобится:
- мука 500 г;
- дрожжи 7 г;
- вода 325 мл;
- соль 1/2 ч. л.;
- оливковое масло 1 ст. л.;
- томаты, оливки, тимьян, моцарелла по желанию.
Способ приготовления
Сначала приготовим опару. В теплую воду добавляем сухие дрожжи.
Отдельно берем 100 г просеянной муки, добавляем немного соли и оливкового масла. Затем добавляем воду с дрожжами.
Вымешиваем тесто минут 10 и ставим его в теплое место на 45 минут.
Достаем тесто и начинаем его разминать.
В форму для выпекания насыпаем немного муки, кладем тесто и делаем в нем углубления для начинки. Для начинки можно взять помидоры, оливки и сыр.
Выпекать фокаччу 25-30 минут при 200 ºС.
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