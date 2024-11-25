Форшмак з оселедця з буряком за 2 хвилини — ідеальний варіант для бутербродів

Форшмак з оселедця з буряком за 2 хвилини на бутерброди
Форшмак з оселедця з буряком — це швидка і смачна закуска, яка чудово підходить для бутербродів до сніданку. Всього 2 хвилини — і у вас на столі легкий і корисний перекус.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- оселедець 100 г;
- буряк варений 150 г;
- сир плавлений 90 г;
- масло вершкове 50 г;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Для приготування форшмаку підготувати необхідні інгредієнти зі списку. Оселедець звільнити від шкіри та кісток, видалити голову та нутрощі. Вийде два філе. Зварити та очистити буряк.
Буряк натерти на великій тертці. У чашу блендера перекласти натертий буряк, нарізане шматочками філе оселедця, плавлений сирок і м’яке вершкове масло.
Весь вміст подрібнюємо до однорідної маси, використовуючи насадку "металевий ніж". Пробуємо і додаємо, якщо потрібно, сіль і до смаку мелений перець.
Намазуємо форшмак із оселедця з буряком на хліб і подаємо до столу.
Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.
Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, і смачний сніданок готовий.
Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.
Читайте Новини.LIVE!