Форшмак з оселедця з буряком за 2 хвилини — ідеальний варіант для бутербродів

Форшмак з оселедця. Фото: smachnenke.com.ua

Форшмак з оселедця з буряком — це швидка і смачна закуска, яка чудово підходить для бутербродів до сніданку. Всього 2 хвилини — і у вас на столі легкий і корисний перекус.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

оселедець 100 г;

буряк варений 150 г;

сир плавлений 90 г;

масло вершкове 50 г;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Для приготування форшмаку підготувати необхідні інгредієнти зі списку. Оселедець звільнити від шкіри та кісток, видалити голову та нутрощі. Вийде два філе. Зварити та очистити буряк.

Солоний оселедець. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк натерти на великій тертці. У чашу блендера перекласти натертий буряк, нарізане шматочками філе оселедця, плавлений сирок і м’яке вершкове масло.

Плавлений сир. Фото: smachnenke.com.ua

Весь вміст подрібнюємо до однорідної маси, використовуючи насадку "металевий ніж". Пробуємо і додаємо, якщо потрібно, сіль і до смаку мелений перець.

Додавання буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Намазуємо форшмак із оселедця з буряком на хліб і подаємо до столу.

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