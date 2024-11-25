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Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

25 ноября 2024 06:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты – идеальный вариант для бутербродов.
Форшмак из сельди. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Форшмак из сельди со свеклой — это быстрая и вкусная закуска, которая отлично подходит для бутербродов к завтраку. Всего 2 минуты — и у вас на столе легкий и полезный перекус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сельдь 100 г;
  • свекла вареная 150 г;
  • сыр плавленый 90 г;
  • масло сливочное 50 г;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Для приготовления форшмака подготовьте необходимые ингредиенты из списка. Сельдь освободить от кожицы и костей, удалить голову и внутренности. Получится два филе. Сварить и очистить свеклу.

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Соленая сельдь. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу натереть на большой терке. В чашу блендера переложить натертую свеклу, нарезанное кусочками филе сельди, плавленый сырок и мягкое сливочное масло.

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Плавленый творог. Фото: smachnenke.com.ua

Все содержимое измельчаем до однородной массы, используя насадку "металлический нож". Пробуем и добавляем, если нужно, соль и по вкусу молотый перец.

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Добавление свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Намазываем форшмак из сельди со свеклой на хлеб и подаем к столу.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

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