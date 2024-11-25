Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты – идеальный вариант для бутербродов.

Форшмак из сельди. Фото: smachnenke.com.ua

Форшмак из сельди со свеклой — это быстрая и вкусная закуска, которая отлично подходит для бутербродов к завтраку. Всего 2 минуты — и у вас на столе легкий и полезный перекус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сельдь 100 г;

свекла вареная 150 г;

сыр плавленый 90 г;

масло сливочное 50 г;

соль;

перец.

Способ приготовления

Для приготовления форшмака подготовьте необходимые ингредиенты из списка. Сельдь освободить от кожицы и костей, удалить голову и внутренности. Получится два филе. Сварить и очистить свеклу.

Соленая сельдь. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу натереть на большой терке. В чашу блендера переложить натертую свеклу, нарезанное кусочками филе сельди, плавленый сырок и мягкое сливочное масло.

Плавленый творог. Фото: smachnenke.com.ua

Все содержимое измельчаем до однородной массы, используя насадку "металлический нож". Пробуем и добавляем, если нужно, соль и по вкусу молотый перец.

Добавление свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Намазываем форшмак из сельди со свеклой на хлеб и подаем к столу.

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