Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты – идеальный вариант для бутербродов.

Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды
Форшмак из сельди со свеклой — это быстрая и вкусная закуска, которая отлично подходит для бутербродов к завтраку. Всего 2 минуты — и у вас на столе легкий и полезный перекус.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сельдь 100 г;
- свекла вареная 150 г;
- сыр плавленый 90 г;
- масло сливочное 50 г;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Для приготовления форшмака подготовьте необходимые ингредиенты из списка. Сельдь освободить от кожицы и костей, удалить голову и внутренности. Получится два филе. Сварить и очистить свеклу.
Свеклу натереть на большой терке. В чашу блендера переложить натертую свеклу, нарезанное кусочками филе сельди, плавленый сырок и мягкое сливочное масло.
Все содержимое измельчаем до однородной массы, используя насадку "металлический нож". Пробуем и добавляем, если нужно, соль и по вкусу молотый перец.
Намазываем форшмак из сельди со свеклой на хлеб и подаем к столу.
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