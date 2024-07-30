Французький пиріг із 80-х — рецепт із старої газети, готується за 15 хвилин

Французький пиріг з 80-х — рецепт зі старої газети, готується за 15 хвилин
Найсмачніший французький пиріг з 80-х готується лише за 15 хвилин за рецептом зі старої газети. Простий і швидкий спосіб здивувати всіх смачною та ароматною випічкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт. (2 для тіста та 1 для крему);
- цукор 120 г (100 г для тіста та 20 г для крему);
- олія 100 мл;
- молоко 100мл;
- борошно 200 г;
- розпушувач 12 г;
- сметана 3 ст. л;
- ягоди (наприклад, малина) 100 г.
Спосіб приготування
Збиваємо 2 яйця зі 100 г цукру до густої піни. Додаємо олію та молоко, добре перемішуємо.
Просіюємо борошно з розпушувачем та додаємо до суміші, замішуючи тісто. Виливаємо тісто у форму для випічки, застелену пергаментним папером, та розрівнюємо його.
В окремій мисці змішуємо сметану, 20 г цукру та 1 яйце. За допомогою чайної ложки наносимо сметанну суміш візерунком на поверхню тіста.
Дрібно нарізаємо ягоди та викладаємо їх на верх пирога. Випікаємо у духовці при 180 ºС протягом 40 хвилин. За бажанням, готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.
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