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Французький пиріг з 80-х — рецепт зі старої газети, готується за 15 хвилин

30 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Французький пиріг із 80-х — рецепт із старої газети, готується за 15 хвилин
Французький пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Найсмачніший французький пиріг з 80-х готується лише за 15 хвилин за рецептом зі старої газети. Простий і швидкий спосіб здивувати всіх смачною та ароматною випічкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця 3 шт. (2 для тіста та 1 для крему);
  • цукор 120 г (100 г для тіста та 20 г для крему);
  • олія 100 мл;
  • молоко 100мл;
  • борошно 200 г;
  • розпушувач 12 г;
  • сметана 3 ст. л;
  • ягоди (наприклад, малина) 100 г.

Спосіб приготування

Збиваємо 2 яйця зі 100 г цукру до густої піни. Додаємо олію та молоко, добре перемішуємо.

рецепт пирога з ягодами
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіюємо борошно з розпушувачем та додаємо до суміші, замішуючи тісто. Виливаємо тісто у форму для випічки, застелену пергаментним папером, та розрівнюємо його.

літній рецепт пирога з ягодами
Тісто та сметана. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішуємо сметану, 20 г цукру та 1 яйце. За допомогою чайної ложки наносимо сметанну суміш візерунком на поверхню тіста.

рецепт ароматного пирога з ягодами
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізаємо ягоди та викладаємо їх на верх пирога. Випікаємо у духовці при 180 ºС протягом 40 хвилин. За бажанням, готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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