Французький пиріг із 80-х — рецепт із старої газети, готується за 15 хвилин

Французький пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Найсмачніший французький пиріг з 80-х готується лише за 15 хвилин за рецептом зі старої газети. Простий і швидкий спосіб здивувати всіх смачною та ароматною випічкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт. (2 для тіста та 1 для крему);

цукор 120 г (100 г для тіста та 20 г для крему);

олія 100 мл;

молоко 100мл;

борошно 200 г;

розпушувач 12 г;

сметана 3 ст. л;

ягоди (наприклад, малина) 100 г.

Спосіб приготування

Збиваємо 2 яйця зі 100 г цукру до густої піни. Додаємо олію та молоко, добре перемішуємо.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіюємо борошно з розпушувачем та додаємо до суміші, замішуючи тісто. Виливаємо тісто у форму для випічки, застелену пергаментним папером, та розрівнюємо його.

Тісто та сметана. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішуємо сметану, 20 г цукру та 1 яйце. За допомогою чайної ложки наносимо сметанну суміш візерунком на поверхню тіста.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізаємо ягоди та викладаємо їх на верх пирога. Випікаємо у духовці при 180 ºС протягом 40 хвилин. За бажанням, готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.

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