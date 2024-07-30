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Французский пирог из 80-х — рецепт из старой газеты, готовится за 15 минут

30 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Французский пирог из 80-х — рецепт из старой газеты, готовится за 15 минут
Французский пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вкуснейший французский пирог из 80-х готовится всего за 15 минут по рецепту из старой газеты. Простой и быстрый способ удивить всех вкусной и ароматной выпечкой

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится: 

  • яйца 3 шт. (2 для теста и 1 для крема);
  • сахар 120 г (100 г для теста и 20 г для крема);
  • растительное масло 100 мл;
  • молоко 100 мл;
  • мука 200 г;
  • разрыхлитель 12 г;
  • сметана 3 ст. л;
  • ягоды (например, малина) 100 г. 

Способ приготовления 

Взбиваем 2 яйца с 100 г сахара до густой пены. Добавляем растительное масло и молоко, хорошо перемешиваем.

рецепт пирога с ягодами
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем к смеси, замешивая тесто. Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и разравниваем его.

летний рецепт пирога с ягодами
Тесто и сметана. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешиваем сметану, 20 г сахара и 1 яйцо. С помощью чайной ложки наносим сметанную смесь узором на поверхность теста.

рецепт ароматного пирога с ягодами
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезаем ягоды и выкладываем их на верх пирога. Выпекаем в духовке при 180 ºС в течение 40 минут. По желанию, готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала "Твин Пикс".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

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