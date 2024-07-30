Французский пирог из 80-х — рецепт из старой газеты, готовится за 15 минут
Вкуснейший французский пирог из 80-х готовится всего за 15 минут по рецепту из старой газеты. Простой и быстрый способ удивить всех вкусной и ароматной выпечкой.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 3 шт. (2 для теста и 1 для крема);
- сахар 120 г (100 г для теста и 20 г для крема);
- растительное масло 100 мл;
- молоко 100 мл;
- мука 200 г;
- разрыхлитель 12 г;
- сметана 3 ст. л;
- ягоды (например, малина) 100 г.
Способ приготовления
Взбиваем 2 яйца с 100 г сахара до густой пены. Добавляем растительное масло и молоко, хорошо перемешиваем.
Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем к смеси, замешивая тесто. Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и разравниваем его.
В отдельной миске смешиваем сметану, 20 г сахара и 1 яйцо. С помощью чайной ложки наносим сметанную смесь узором на поверхность теста.
Мелко нарезаем ягоды и выкладываем их на верх пирога. Выпекаем в духовке при 180 ºС в течение 40 минут. По желанию, готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.
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