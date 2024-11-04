Французький пиріг із 80-х за 15 хвилин — рецепт з перевіреної газети.

Французький пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Французький пиріг із 80-х років — швидкий та смачний десерт, приготування якого займе лише 15 хвилин! Рецепт із старої газети допоможе вам відчути неповторний смак епохи, насолоджуючись ніжністю й простотою цієї випічки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт. (2 в тісто і 1 в крем);

цукор 120 г (100 г в тісто і 20 г в крем);

рослинна олія 100 мл.;

молоко 100 мл.;

борошно 200 г.;

розпушувач 12 г.;

сметана 3 ст. л.;

ягоди (будь-які) 100 г.

Спосіб приготування

До двох яєць додати 100 г цукру та збити до густої піни. Влити рослинну олію та молоко, ретельно перемішати. Додати просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і знову перемішати до однорідності.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом, вилити в неї підготовлене тісто й рівномірно розподілити його по поверхні.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати сметану з 20 г цукру та 1 яйцем. За допомогою чайної ложки викласти сметанну масу візерунком на поверхню тіста.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати заморожені ягоди та викласти їх зверху на тісто. Випікати пиріг у розігрітій до 180 ºС духовці протягом 40 хвилин. Після випікання, за бажанням, посипати цукровою пудрою.

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