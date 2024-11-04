Французький пиріг із 80-х за 15 хвилин — рецепт з перевіреної газети.

Французький пиріг з 80-х за 15 хвилин — рецепт зі старої газети
Французький пиріг із 80-х років — швидкий та смачний десерт, приготування якого займе лише 15 хвилин! Рецепт із старої газети допоможе вам відчути неповторний смак епохи, насолоджуючись ніжністю й простотою цієї випічки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт. (2 в тісто і 1 в крем);
- цукор 120 г (100 г в тісто і 20 г в крем);
- рослинна олія 100 мл.;
- молоко 100 мл.;
- борошно 200 г.;
- розпушувач 12 г.;
- сметана 3 ст. л.;
- ягоди (будь-які) 100 г.
Спосіб приготування
До двох яєць додати 100 г цукру та збити до густої піни. Влити рослинну олію та молоко, ретельно перемішати. Додати просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і знову перемішати до однорідності.
Форму для випікання застелити пергаментом, вилити в неї підготовлене тісто й рівномірно розподілити його по поверхні.
В окремій мисці змішати сметану з 20 г цукру та 1 яйцем. За допомогою чайної ложки викласти сметанну масу візерунком на поверхню тіста.
Дрібно нарізати заморожені ягоди та викласти їх зверху на тісто. Випікати пиріг у розігрітій до 180 ºС духовці протягом 40 хвилин. Після випікання, за бажанням, посипати цукровою пудрою.
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