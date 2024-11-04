Французский пирог из 80-х за 15 минут – рецепт из проверенной газеты.

Французский пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Французский пирог с 80-х годов — быстрый и вкусный десерт, приготовление которого займет всего 15 минут! Рецепт из старой газеты поможет вам ощутить неповторимый вкус эпохи, наслаждаясь нежностью и простотой этой выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца 3 шт. (2 в тесто и 1 в крем);

сахар 120 г (100 г в тесто и 20 г в крем);

растительное масло 100 мл;

молоко 100 мл.;

мука 200 г.;

разрыхлитель 12 г.;

сметана 3 ст. л.;

ягоды (любые) 100 г.

Способ приготовления

К двум яйцам добавить 100 г сахара и взбить до густой пены. Влить растительное масло и молоко, тщательно перемешать. Добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и снова перемешать до однородности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить в нее подготовленное тесто и равномерно распределить его по поверхности.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать сметану из 20 г сахара и 1 яйца. С помощью чайной ложки выложить сметанную массу узором на поверхность теста.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать замороженные ягоды и выложить сверху на тесто. Выпекать пирог в разогретой до 180 ºС духовке в течение 40 минут. После выпечки, по желанию, посыпать сахарной пудрой.

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