Французький цибулевий суп — ідеальний рецепт зігріваючої страви на холодну пору

Французький цибулевий суп. Фото: Freepik

Французький цибулевий суп — це не просто страва, а справжній символ затишку. Ароматна карамелізована цибуля, ніжний бульйон і хрусткий запечений хліб із сиром створюють ідеальне поєднання для холодної пори року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дядя Вова готує вдома.

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Вам знадобиться:

цибуля біла — 500 г;

цибуля порей — 500 г;

цукор — 1 ч.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

соєвий соус — 1 ст.л.;

хмелі-сунелі — 0,5 ч.л.;

паприка мелена — 0,5 ч.л.;

приправа з сушеними томатами та часником — 0,5 ч.л.;

вершкове масло — 50 г;

вино біле сухе — 150 мл.;

бульйон курячий — 750 мл.;

сир моцарелла;

грінки або хліб.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю кільцями або напівкільцями. Обсмажити на вершковому маслі 3 хвилини. Додати нарізану цибулю порей, вино, цукор, сіль, спеції та соєвий соус.

Цибуля біла та порей. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЄВДОМА

Тушкувати під кришкою на слабкому вогні 10-12 хвилин, періодично помішуючи, поки цибуля не набуде карамельного кольору та не стане майже готовою.

Цибуля на пательні. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЄВДОМА

Перекласти в каструлю або сотейник, додати бульйон. Довести до кипіння, варити 5 хвилин.

Приготування супу. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЄВДОМА

Розкласти суп порційно, посипати сиром. Для кращого результату покласти грінки перед сиром, хоча не всі полюбляють м'який розмочений хліб.

Готовий суп. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЄВДОМА

За бажанням запекти або скористатися газовим пальником, щоб надати сиру золотистої скоринки.



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