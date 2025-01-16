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Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року

16 січня 2025 05:16
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Французький цибулевий суп — ідеальний рецепт зігріваючої страви на холодну пору
Французький цибулевий суп. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Французький цибулевий суп — це не просто страва, а справжній символ затишку. Ароматна карамелізована цибуля, ніжний бульйон і хрусткий запечений хліб із сиром створюють ідеальне поєднання для холодної пори року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дядя Вова готує вдома.

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Вам знадобиться: 

  • цибуля біла — 500 г;
  • цибуля порей — 500 г;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • соєвий соус — 1 ст.л.;
  • хмелі-сунелі — 0,5 ч.л.;
  • паприка мелена — 0,5 ч.л.;
  • приправа з сушеними томатами та часником — 0,5 ч.л.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • вино біле сухе — 150 мл.;
  • бульйон курячий — 750 мл.;
  • сир моцарелла;
  • грінки або хліб. 

Спосіб приготування 

Нарізати цибулю кільцями або напівкільцями. Обсмажити на вершковому маслі 3 хвилини. Додати нарізану цибулю порей, вино, цукор, сіль, спеції та соєвий соус. 

французький цибулевий суп
Цибуля біла та порей. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЄВДОМА

Тушкувати під кришкою на слабкому вогні 10-12 хвилин, періодично помішуючи, поки цибуля не набуде карамельного кольору та не стане майже готовою.

рецепт французький цибулевий суп
Цибуля на пательні. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЄВДОМА

Перекласти в каструлю або сотейник, додати бульйон. Довести до кипіння, варити 5 хвилин.

смачний французький цибулевий суп
Приготування супу. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЄВДОМА

Розкласти суп порційно, посипати сиром. Для кращого результату покласти грінки перед сиром, хоча не всі полюбляють м'який розмочений хліб.

ароматний французький цибулевий суп
Готовий суп. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЄВДОМА

За бажанням запекти або скористатися газовим пальником, щоб надати сиру золотистої скоринки.

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Франція зима цибуля рецепти суп

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