Французький цибулевий суп — ідеальний рецепт зігріваючої страви на холодну пору

Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року
Французький цибулевий суп — це не просто страва, а справжній символ затишку. Ароматна карамелізована цибуля, ніжний бульйон і хрусткий запечений хліб із сиром створюють ідеальне поєднання для холодної пори року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дядя Вова готує вдома.
Вам знадобиться:
- цибуля біла — 500 г;
- цибуля порей — 500 г;
- цукор — 1 ч.л.;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- соєвий соус — 1 ст.л.;
- хмелі-сунелі — 0,5 ч.л.;
- паприка мелена — 0,5 ч.л.;
- приправа з сушеними томатами та часником — 0,5 ч.л.;
- вершкове масло — 50 г;
- вино біле сухе — 150 мл.;
- бульйон курячий — 750 мл.;
- сир моцарелла;
- грінки або хліб.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю кільцями або напівкільцями. Обсмажити на вершковому маслі 3 хвилини. Додати нарізану цибулю порей, вино, цукор, сіль, спеції та соєвий соус.
Тушкувати під кришкою на слабкому вогні 10-12 хвилин, періодично помішуючи, поки цибуля не набуде карамельного кольору та не стане майже готовою.
Перекласти в каструлю або сотейник, додати бульйон. Довести до кипіння, варити 5 хвилин.
Розкласти суп порційно, посипати сиром. Для кращого результату покласти грінки перед сиром, хоча не всі полюбляють м'який розмочений хліб.
За бажанням запекти або скористатися газовим пальником, щоб надати сиру золотистої скоринки.
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