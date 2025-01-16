Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года arrow

Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года

16 января 2025 05:16
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Французский луковый суп — идеальный рецепт согревающего блюда на холодную пору
Французский луковый суп из лука. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Французский луковый суп — это не просто блюдо, а настоящий символ уюта. Ароматный карамелизированный лук, нежный бульон и хрустящий запеченный хлеб с сыром создают идеальное сочетание для холодного времени года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дядя Вова готовит дома.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • лук белый — 500 г;
  • лук порей — 500 г;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • соевый соус — 1 ст.л.;
  • хмели-сунели — 0,5 ч.л.;
  • паприка молотая — 0,5 ч.л.;
  • приправа с сушеными томатами и чесноком — 0,5 ч.л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • вино белое сухое — 150 мл.;
  • бульон куриный — 750 мл.;
  • сыр моцарелла;
  • гренки или хлеб;

Способ приготовления;

Нарезать лук кольцами или полукольцами. Обжарить на сливочном масле 3 минуты. Добавить нарезанный лук порей, вино, сахар, соль, специи и соевый соус.

французский луковый суп
Лук белый и порей. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЕВДОМА

Тушить под крышкой на слабом огне 10-12 минут, периодически помешивая, пока лук не приобретет карамельный цвет и не станет почти готовым.

рецепт французский луковый суп
Лук на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЕВДОМА

Переложить в кастрюлю или сотейник, добавить бульон. Довести до кипения, варить 5 минут.

вкусный французский луковый суп
Приготовление супа. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЕВДОМА

Разложить суп порционно, посыпать сыром. Для лучшего результата положить гренки перед сыром, хотя не все любят мягкий размоченный хлеб.

ароматный французский луковый суп
Готовой суп. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЕВДОМА

По желанию запечь или воспользоваться газовой горелкой, чтобы придать сыру золотистую корочку.

Ранее мы писали, сколько нужно варить чечевицу — простой рецепт приготовления.

Также советуем ознакомиться срецептом хумуса из чечевицы — вкусное и полезное блюдо, которое повышает гемоглобин.

Еще мы писали окрем-супе из чечевицы, который захочется приготовить еще раз — удивит даже гурманов.

Обратите внимание на постный рецепт очень вкусного блюда — котлеты из чечевицы.

Франция зима лук рецепты суп

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:31 Выплаты за погибшего воина — какие средства выдаются родне

04:59 Байден предупредил об угрозе искусственного интеллекта

04:24 Байден призвал соцсети к ответственности из-за дезинформации

03:50 Байден заявил, что в США зарождается олигархия

03:26 В "Азове" нужны хирурги — предлагают высокую зарплату

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

02:30 В ТЦК ответили, куда отправляют служить мужчин в возрасте 50+

02:23 По какой статье лучше увольняться в Украине — важный нюанс

02:12 Сколько людей возвращено из плена РФ в 2024 году — инфографика

01:32 Мужчина после ВВК проигнорировал боевую повестку — что решил суд

05:31 Выплаты за погибшего воина — какие средства выдаются родне

04:59 Байден предупредил об угрозе искусственного интеллекта

04:24 Байден призвал соцсети к ответственности из-за дезинформации

03:50 Байден заявил, что в США зарождается олигархия

03:26 В "Азове" нужны хирурги — предлагают высокую зарплату

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:30 В ТЦК ответили, куда отправляют служить мужчин в возрасте 50+

02:23 По какой статье лучше увольняться в Украине — важный нюанс

02:12 Сколько людей возвращено из плена РФ в 2024 году — инфографика

01:32 Мужчина после ВВК проигнорировал боевую повестку — что решил суд

01:30 ТЦК не имеют права забирать телефоны, но есть нюанс

Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно