Французский луковый суп — идеальный рецепт согревающего блюда на холодную пору

Французский луковый суп из лука. Фото: Freepik

Французский луковый суп — это не просто блюдо, а настоящий символ уюта. Ароматный карамелизированный лук, нежный бульон и хрустящий запеченный хлеб с сыром создают идеальное сочетание для холодного времени года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дядя Вова готовит дома.

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Вам понадобится:

лук белый — 500 г;

лук порей — 500 г;

сахар — 1 ч.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

соевый соус — 1 ст.л.;

хмели-сунели — 0,5 ч.л.;

паприка молотая — 0,5 ч.л.;

приправа с сушеными томатами и чесноком — 0,5 ч.л.;

сливочное масло — 50 г;

вино белое сухое — 150 мл.;

бульон куриный — 750 мл.;

сыр моцарелла;

гренки или хлеб;

Способ приготовления;

Нарезать лук кольцами или полукольцами. Обжарить на сливочном масле 3 минуты. Добавить нарезанный лук порей, вино, сахар, соль, специи и соевый соус.

Лук белый и порей. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЕВДОМА

Тушить под крышкой на слабом огне 10-12 минут, периодически помешивая, пока лук не приобретет карамельный цвет и не станет почти готовым.

Лук на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЕВДОМА

Переложить в кастрюлю или сотейник, добавить бульон. Довести до кипения, варить 5 минут.

Приготовление супа. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЕВДОМА

Разложить суп порционно, посыпать сыром. Для лучшего результата положить гренки перед сыром, хотя не все любят мягкий размоченный хлеб.

Готовой суп. Фото: Скриншот YouTube @ДЯДЯВОВАГОТУЕВДОМА

По желанию запечь или воспользоваться газовой горелкой, чтобы придать сыру золотистую корочку.



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