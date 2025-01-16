Французский луковый суп — идеальный рецепт согревающего блюда на холодную пору

Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года
Французский луковый суп — это не просто блюдо, а настоящий символ уюта. Ароматный карамелизированный лук, нежный бульон и хрустящий запеченный хлеб с сыром создают идеальное сочетание для холодного времени года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дядя Вова готовит дома.
Вам понадобится:
- лук белый — 500 г;
- лук порей — 500 г;
- сахар — 1 ч.л.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- соевый соус — 1 ст.л.;
- хмели-сунели — 0,5 ч.л.;
- паприка молотая — 0,5 ч.л.;
- приправа с сушеными томатами и чесноком — 0,5 ч.л.;
- сливочное масло — 50 г;
- вино белое сухое — 150 мл.;
- бульон куриный — 750 мл.;
- сыр моцарелла;
- гренки или хлеб;
Способ приготовления;
Нарезать лук кольцами или полукольцами. Обжарить на сливочном масле 3 минуты. Добавить нарезанный лук порей, вино, сахар, соль, специи и соевый соус.
Тушить под крышкой на слабом огне 10-12 минут, периодически помешивая, пока лук не приобретет карамельный цвет и не станет почти готовым.
Переложить в кастрюлю или сотейник, добавить бульон. Довести до кипения, варить 5 минут.
Разложить суп порционно, посыпать сыром. Для лучшего результата положить гренки перед сыром, хотя не все любят мягкий размоченный хлеб.
По желанию запечь или воспользоваться газовой горелкой, чтобы придать сыру золотистую корочку.
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