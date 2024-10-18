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Фрітата на сніданок — рецепт запеченого омлету зі спаржею

18 жовтня 2024 09:27
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Фрітата на сніданок — рецепт запеченого омлету зі спаржею, як у Пузатій хаті
Омлет зі спаржею. Фото: klymovska.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Фрітата зі спаржею — це запечений омлет, який стане чудовим варіантом для поживного сніданку. Легкий у приготуванні, корисний та неймовірно смачний. Спробуйте цей простий рецепт і здивуйте свою родину.

Рецепт опублікували в кулінарному блозі Світлани Климовської

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Вам знадобиться: 

  • яйця 6 шт.;
  • 50 г молока;
  • 8 шт. томатів чері;
  • 5 стебел спаржі;
  • 1 цибуля;
  • 70 г сиру фета;
  • 4-5 шматки панчети;
  • кріп та зелена цибуля;
  • оливкова олія для смаження;
  • спеції. 

Спосіб приготування 

На розігріту сковорідку з оливковою олією додати нарізану цибулю, помідори чері, шматочки спаржі (без верхівок) та панчету (за бажанням).

Приправити за смаком сіллю та перцем. Смажити протягом 3-4 хвилин.

Яйця збити разом з молоком, додати сіль, перець і нарізану зелену цибулю. Добре перемішати.

Залити смажені овочі яєчною сумішшю. Зверху викласти верхівки спаржі.

Поставити страву у розігріту до 160 ºС духовку і випікати 8-10 хвилин, доки фрітата не буде готова.

Перед подачею посипати готову фрітату свіжим кропом.

Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.

Або приготуйте намазку з баклажанів до смаку, як гриби, ідеальна закуска.

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