Фрітата на сніданок — рецепт запеченого омлету зі спаржею, як у Пузатій хаті

Фрітата на сніданок — рецепт запеченого омлету зі спаржею
Фрітата зі спаржею — це запечений омлет, який стане чудовим варіантом для поживного сніданку. Легкий у приготуванні, корисний та неймовірно смачний. Спробуйте цей простий рецепт і здивуйте свою родину.
Рецепт опублікували в кулінарному блозі Світлани Климовської.
Вам знадобиться:
- яйця 6 шт.;
- 50 г молока;
- 8 шт. томатів чері;
- 5 стебел спаржі;
- 1 цибуля;
- 70 г сиру фета;
- 4-5 шматки панчети;
- кріп та зелена цибуля;
- оливкова олія для смаження;
- спеції.
Спосіб приготування
На розігріту сковорідку з оливковою олією додати нарізану цибулю, помідори чері, шматочки спаржі (без верхівок) та панчету (за бажанням).
Приправити за смаком сіллю та перцем. Смажити протягом 3-4 хвилин.
Яйця збити разом з молоком, додати сіль, перець і нарізану зелену цибулю. Добре перемішати.
Залити смажені овочі яєчною сумішшю. Зверху викласти верхівки спаржі.
Поставити страву у розігріту до 160 ºС духовку і випікати 8-10 хвилин, доки фрітата не буде готова.
Перед подачею посипати готову фрітату свіжим кропом.
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