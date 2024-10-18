Фрітата на сніданок — рецепт запеченого омлету зі спаржею, як у Пузатій хаті

Омлет зі спаржею. Фото: klymovska.com

Фрітата зі спаржею — це запечений омлет, який стане чудовим варіантом для поживного сніданку. Легкий у приготуванні, корисний та неймовірно смачний. Спробуйте цей простий рецепт і здивуйте свою родину.

Рецепт опублікували в кулінарному блозі Світлани Климовської.

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Вам знадобиться:

яйця 6 шт.;

50 г молока;

8 шт. томатів чері;

5 стебел спаржі;

1 цибуля;

70 г сиру фета;

4-5 шматки панчети;

кріп та зелена цибуля;

оливкова олія для смаження;

спеції.

Спосіб приготування

На розігріту сковорідку з оливковою олією додати нарізану цибулю, помідори чері, шматочки спаржі (без верхівок) та панчету (за бажанням).

Приправити за смаком сіллю та перцем. Смажити протягом 3-4 хвилин.

Яйця збити разом з молоком, додати сіль, перець і нарізану зелену цибулю. Добре перемішати.

Залити смажені овочі яєчною сумішшю. Зверху викласти верхівки спаржі.

Поставити страву у розігріту до 160 ºС духовку і випікати 8-10 хвилин, доки фрітата не буде готова.

Перед подачею посипати готову фрітату свіжим кропом.

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