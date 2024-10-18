Фритата на завтрак – рецепт запеченного омлета со спаржей, как в Пузатой хате

Фритата на завтрак — рецепт запеченного омлета со спаржей
Фритата со спаржей — это запеченный омлет, который станет отличным вариантом для питательного завтрака. Легкий в приготовлении, полезный и невероятно вкусный. Попробуйте этот простой рецепт и удивите свою семью.
Рецепт опубликовали в кулинарном блоге Светланы Климовской.
Вам понадобится:
- яйца 6 шт.;
- 50 г молока;
- 8 шт. томатов черри;
- 5 стеблей спаржи;
- 1 лук;
- 70 г сыра фета;
- 4-5 кусков панчетты;
- укроп и зеленый лук;
- оливковое масло для жарки;
- специи.
Способ приготовления
На разогретую сковороду с оливковым маслом добавить нарезанный лук, помидоры черри, кусочки спаржи (без верхушек) и панчетту (по желанию).
Приправить по вкусу солью и перцем. Жарить в течение 3-4 минут.
Яйца взбить вместе с молоком, добавить соль, перец и нарезанный зеленый лук. Хорошо перемешать.
Залить жареные овощи яичной смесью. Сверху выложить верхушки спаржи.
Поставить блюдо в разогретую до 160 ºС духовку и выпекать 8-10 минут, пока фритата не будет готова.
Перед подачей посыпать готовую фритату свежим укропом.
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