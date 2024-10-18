Фритата на завтрак – рецепт запеченного омлета со спаржей, как в Пузатой хате

Омлет со спаржей. Фото: klymovska.com

Фритата со спаржей — это запеченный омлет, который станет отличным вариантом для питательного завтрака. Легкий в приготовлении, полезный и невероятно вкусный. Попробуйте этот простой рецепт и удивите свою семью.

Рецепт опубликовали в кулинарном блоге Светланы Климовской.

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Вам понадобится:

яйца 6 шт.;

50 г молока;

8 шт. томатов черри;

5 стеблей спаржи;

1 лук;

70 г сыра фета;

4-5 кусков панчетты;

укроп и зеленый лук;

оливковое масло для жарки;

специи.

Способ приготовления

На разогретую сковороду с оливковым маслом добавить нарезанный лук, помидоры черри, кусочки спаржи (без верхушек) и панчетту (по желанию).

Приправить по вкусу солью и перцем. Жарить в течение 3-4 минут.

Яйца взбить вместе с молоком, добавить соль, перец и нарезанный зеленый лук. Хорошо перемешать.

Залить жареные овощи яичной смесью. Сверху выложить верхушки спаржи.

Поставить блюдо в разогретую до 160 ºС духовку и выпекать 8-10 минут, пока фритата не будет готова.

Перед подачей посыпать готовую фритату свежим укропом.

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