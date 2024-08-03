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Галета з абрикосами та мигдальними пелюстками — рецепт ароматної випічки

3 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Галета з абрикосами та мигдальними пелюстками – покроковий рецепт домашньої випічки
Галети з абрикоси. Фото: YouTube @evadaren
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте ароматну галету з абрикосами та мигдальними пелюстками за нашим простим рецептом. Дізнайтеся секрети випічки, яка порадує вас та ваших близьких своїм неповторним смаком та ароматом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • борошно 300 г;
  • масло вершкове 150 г;
  • цукор 3 ст.
  • крижана вода 5 ст.л;
  • сіль 1/3 ч.л.

Для начинки:

  • абрикоси 12-14 шт;
  • мигдальні пелюстки;
  • пудра для посипання.

Спосіб приготування

У мисці змішуємо борошно, цукор та сіль. Натираємо на тертці масло|мастило|, вливаємо крижану воду і добре перемішуємо руками. Збираємо тісто в кулю, загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин.

рецепт галети з абрикосами
Борошно та цукор. Фото: YouTube @evadaren

Тісто розгортаємо у велике коло на пергаменті.

простий рецепт галети з абрикосами
Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Абрикоси розрізаємо на половинки та викладаємо в центр, відступаючи 3-4 см від краю. Злегка присипаємо цукром.

ароматний рецепт галети з абрикосами
Тісто для галети. Фото: YouTube @evadaren

Загортаємо вільні краї тіста на начинку, формуючи складочки. Змащуємо краї вершковим маслом і присипаємо мигдальними пелюстками.

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Тісто та абрикоси. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо галету при 180 ºС близько 30 хвилин. Дістаємо з духовки на решітку (дошку) та присипаємо цукровою пудрою. Даємо трохи охолонути і пригощаємось.

рецепт ароматної галети з абрикосами
Галети з абрикоси. Фото: YouTube @evadaren

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