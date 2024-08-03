Галета с абрикосами и миндальными лепестками — пошаговый рецепт домашней выпечки

Галета с абрикосами. Фото: YouTube @evadaren

Приготовьте ароматную галету с абрикосами и миндальными лепестками по нашему простому рецепту. Узнайте секреты выпечки, которая порадует вас и ваших близких своим неповторимым вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

мука 300 г;

масло сливочное 150 г;

сахар 3 ст.л;

ледяная вода 5 ст.л;

соль 1/3 ч.л.

Для начинки:

абрикосы 12-14 шт;

миндальные лепестки;

пудра для посыпки.

Способ приготовления

В миске смешиваем муку, сахар и соль. Натираем на тёрке масло, вливаем ледяную воду и хорошо перемешиваем руками. Собираем тесто в шар, заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем в холодильник на 20-30 минут.

Мука и сахар. Фото: YouTube @evadaren

Тесто раскатываем в большой круг на пергаменте.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Абрикосы разрезаем на половинки и выкладываем в центр, отступая 3-4 см. от края. Слегка присыпаем сахаром.

Тесто для галеты. Фото: YouTube @evadaren

Заворачиваем свободные края теста на начинку, формируя складочки. Смазываем края сливочным маслом и присыпаем миндальными лепестками.

Тесто и абрикосы. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем галету при 180 ºС около 30 мин. Достаем из духовки на решетку (доску) и присыпаем сахарной пудрой. Даём немного остыть и угощаемся.

Галета с абрикосами. Фото: YouTube @evadaren

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