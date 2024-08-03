Галета с абрикосами и миндальными лепестками — пошаговый рецепт домашней выпечки

Галета с абрикосами и миндальными лепестками — рецепт ароматной выпечки
Приготовьте ароматную галету с абрикосами и миндальными лепестками по нашему простому рецепту. Узнайте секреты выпечки, которая порадует вас и ваших близких своим неповторимым вкусом и ароматом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука 300 г;
- масло сливочное 150 г;
- сахар 3 ст.л;
- ледяная вода 5 ст.л;
- соль 1/3 ч.л.
Для начинки:
- абрикосы 12-14 шт;
- миндальные лепестки;
- пудра для посыпки.
Способ приготовления
В миске смешиваем муку, сахар и соль. Натираем на тёрке масло, вливаем ледяную воду и хорошо перемешиваем руками. Собираем тесто в шар, заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем в холодильник на 20-30 минут.
Тесто раскатываем в большой круг на пергаменте.
Абрикосы разрезаем на половинки и выкладываем в центр, отступая 3-4 см. от края. Слегка присыпаем сахаром.
Заворачиваем свободные края теста на начинку, формируя складочки. Смазываем края сливочным маслом и присыпаем миндальными лепестками.
Выпекаем галету при 180 ºС около 30 мин. Достаем из духовки на решетку (доску) и присыпаем сахарной пудрой. Даём немного остыть и угощаемся.
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