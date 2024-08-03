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Галета с абрикосами и миндальными лепестками — рецепт ароматной выпечки

3 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Галета с абрикосами и миндальными лепестками — пошаговый рецепт домашней выпечки
Галета с абрикосами. Фото: YouTube @evadaren
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте ароматную галету с абрикосами и миндальными лепестками по нашему простому рецепту. Узнайте секреты выпечки, которая порадует вас и ваших близких своим неповторимым вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • мука 300 г;
  • масло сливочное 150 г;
  • сахар 3 ст.л;
  • ледяная вода 5 ст.л;
  • соль 1/3 ч.л. 

Для начинки:

  • абрикосы 12-14 шт;
  • миндальные лепестки;
  • пудра для посыпки. 

Способ приготовления 

В миске смешиваем муку, сахар и соль. Натираем на тёрке  масло, вливаем ледяную воду и хорошо перемешиваем руками. Собираем тесто в шар, заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем в холодильник на 20-30 минут.

рецепт галеты с абрикосами
Мука и сахар. Фото: YouTube @evadaren

Тесто раскатываем в большой круг на пергаменте.

простой рецепт галеты с абрикосами
Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Абрикосы разрезаем на половинки и выкладываем в центр, отступая 3-4 см. от края. Слегка присыпаем сахаром.

ароматный рецепт галеты с абрикосами
Тесто для галеты. Фото: YouTube @evadaren

Заворачиваем свободные края теста на начинку, формируя складочки. Смазываем края сливочным маслом и присыпаем миндальными лепестками.

быстрый рецепт галеты с абрикосами
Тесто и абрикосы. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем галету при 180 ºС около 30 мин. Достаем из духовки на решетку (доску) и присыпаем сахарной пудрой. Даём немного остыть и угощаемся.

рецепт ароматной галеты с абрикосами
Галета с абрикосами. Фото: YouTube @evadaren

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