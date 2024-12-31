Галицькі святкові пампухи — секрет ідеального рецепта, який завжди вдається

Галицькі пампухи. Фото: gospodynka.com.ua

Галицькі святкові пампухи — це страва, яка здатна створити атмосферу справжнього родинного свята. Завжди пухкі, ароматні та золотисті, вони стануть окрасою вашого столу. Дізнайтеся перевірений рецепт, що гарантує успіх із першої спроби.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

20 г дріжджів живих;

2 ч. л. цукру;

1 яйце + 4 жовтки;

50 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

250 мл. холодного молока;

1 цедра апельсина (за бажанням);

550-600 г борошна;

0,5 ч. л. солі;

80 г вершкового масла;

2 ст. л. горілки;

олія для смаження 1 л.;

повидло густе (наприклад абрикосове).

Спосіб приготування

Додати до дріжджів цукор, добре перемішати й відставити в сторону. У глибоку миску вбити яйця, додати цукор і ванільний цукор, збити віничком або міксером.

Тісто для випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Влити холодне молоко, перемішати. Додати розведені дріжджі, цедру апельсина, перемішати. Всипати поступово борошно, перемішувати спочатку ложкою. Додати сіль, м’яке масло й горілку, замісити тісто руками на столі.

Тісто та джем. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти тісто у миску, накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник на 30 хвилин. Зробити обминку руками та залишити на 1 годину у теплому місці під плівкою.

Пампухи в маслі. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто у пласт, вирізати кружечки склянкою, викласти начинку. Сформувати пампухи, щільно защіпати тісто. Розігріти у каструлі велику кількість олії, обсмажити пампухи з обох боків до золотистого кольору. Викласти пампухи на паперові рушники, щоб видалити зайву олію. Прикрасити цукровою пудрою.

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