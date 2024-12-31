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Галицькі пампухи — ніколи не підводили й виходять вдалими

31 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Галицькі святкові пампухи — секрет ідеального рецепта, який завжди вдається
Галицькі пампухи. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Галицькі святкові пампухи — це страва, яка здатна створити атмосферу справжнього родинного свята. Завжди пухкі, ароматні та золотисті, вони стануть окрасою вашого столу. Дізнайтеся перевірений рецепт, що гарантує успіх із першої спроби. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 20 г дріжджів живих;
  • 2 ч. л. цукру;
  • 1 яйце + 4 жовтки;
  • 50 г цукру;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 250 мл. холодного молока;
  • 1 цедра апельсина (за бажанням);
  • 550-600 г борошна;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 80 г вершкового масла;
  • 2 ст. л. горілки;
  • олія для смаження 1 л.;
  • повидло густе (наприклад абрикосове).

Спосіб приготування

Додати до дріжджів цукор, добре перемішати й відставити в сторону. У глибоку миску вбити яйця, додати цукор і ванільний цукор, збити віничком або міксером.

як приготувати галицькі пампухи
Тісто для випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Влити холодне молоко, перемішати. Додати розведені дріжджі, цедру апельсина, перемішати. Всипати поступово борошно, перемішувати спочатку ложкою. Додати сіль, м’яке масло й горілку, замісити тісто руками на столі.

рецепт, як приготувати галицькі пампухи
Тісто та джем. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти тісто у миску, накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник на 30 хвилин. Зробити обминку руками та залишити на 1 годину у теплому місці під плівкою.

простий рецепт, як приготувати галицькі пампухи
Пампухи в маслі. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто у пласт, вирізати кружечки склянкою, викласти начинку. Сформувати пампухи, щільно защіпати тісто. Розігріти у каструлі велику кількість олії, обсмажити пампухи з обох боків до золотистого кольору. Викласти пампухи на паперові рушники, щоб видалити зайву олію. Прикрасити цукровою пудрою.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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