Галицкие праздничные пончики — секрет идеального рецепта, который всегда удается

Галицкие пончики — никогда не подводили и получаются удачными
Галицкие праздничные пончики — это блюдо, способное создать атмосферу настоящего семейного праздника. Всегда пышные, ароматные и золотистые, они станут украшением вашего стола. Узнайте проверенный рецепт, гарантирующий успех с первой попытки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 20 г дрожжей живых;
- 2 ч. л. сахара;
- 1 яйцо + 4 желтка;
- 50 г сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 250 мл. холодного молока;
- 1 цедра апельсина (по желанию);
- 550-600 г муки;
- 0,5 ч. л. соли;
- 80 г сливочного масла;
- 2 ст. л. водки;
- масло для жарки 1 л.;
- повидло густое (например, абрикосовое).
Способ приготовления
Добавить к дрожжам сахар, хорошо перемешать и отставить в сторону. В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и ванильный сахар, взбить венчиком или миксером.
Влить холодное молоко, перемешать. Добавить разведенные дрожжи, цедру апельсина, перемешать. Посыпать постепенно муку, перемешивать сначала ложкой. Добавить соль, мягкое масло и водку, замесить тесто руками по столу.
Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Сделать обминку руками и оставить на час в теплом месте под пленкой.
Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки стаканом, выложить начинку. Сформировать пончики, плотно защипать тесто. Разогреть в кастрюле большое количество растительного масла, обжарить пышки с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить пончики на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Украсить сахарной пудрой.
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