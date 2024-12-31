Галицкие праздничные пончики — секрет идеального рецепта, который всегда удается

Галицкие пышки. Фото: gospodynka.com.ua

Галицкие праздничные пончики — это блюдо, способное создать атмосферу настоящего семейного праздника. Всегда пышные, ароматные и золотистые, они станут украшением вашего стола. Узнайте проверенный рецепт, гарантирующий успех с первой попытки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

20 г дрожжей живых;

2 ч. л. сахара;

1 яйцо + 4 желтка;

50 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

250 мл. холодного молока;

1 цедра апельсина (по желанию);

550-600 г муки;

0,5 ч. л. соли;

80 г сливочного масла;

2 ст. л. водки;

масло для жарки 1 л.;

повидло густое (например, абрикосовое).

Способ приготовления

Добавить к дрожжам сахар, хорошо перемешать и отставить в сторону. В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и ванильный сахар, взбить венчиком или миксером.

Тесто для выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Влить холодное молоко, перемешать. Добавить разведенные дрожжи, цедру апельсина, перемешать. Посыпать постепенно муку, перемешивать сначала ложкой. Добавить соль, мягкое масло и водку, замесить тесто руками по столу.

Тесто и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Сделать обминку руками и оставить на час в теплом месте под пленкой.

Пончики в масле. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки стаканом, выложить начинку. Сформировать пончики, плотно защипать тесто. Разогреть в кастрюле большое количество растительного масла, обжарить пышки с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить пончики на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Украсить сахарной пудрой.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.