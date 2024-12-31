Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Галицкие пончики — никогда не подводили и получаются удачными arrow

Галицкие пончики — никогда не подводили и получаются удачными

31 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Галицкие праздничные пончики — секрет идеального рецепта, который всегда удается
Галицкие пышки. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Галицкие праздничные пончики — это блюдо, способное создать атмосферу настоящего семейного праздника. Всегда пышные, ароматные и золотистые, они станут украшением вашего стола. Узнайте проверенный рецепт, гарантирующий успех с первой попытки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 20 г дрожжей живых;
  • 2 ч. л. сахара;
  • 1 яйцо + 4 желтка;
  • 50 г сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 250 мл. холодного молока;
  • 1 цедра апельсина (по желанию);
  • 550-600 г муки;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 80 г сливочного масла;
  • 2 ст. л. водки;
  • масло для жарки 1 л.;
  • повидло густое (например, абрикосовое).

Способ приготовления

Добавить к дрожжам сахар, хорошо перемешать и отставить в сторону. В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и ванильный сахар, взбить венчиком или миксером.

как приготовить галицкие пышки
Тесто для выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Влить холодное молоко, перемешать. Добавить разведенные дрожжи, цедру апельсина, перемешать. Посыпать постепенно муку, перемешивать сначала ложкой. Добавить соль, мягкое масло и водку, замесить тесто руками по столу.

рецепт, как приготовить галицкие пышки
Тесто и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Сделать обминку руками и оставить на час в теплом месте под пленкой.

простой рецепт, как приготовить галицкие пампухи
Пончики в масле. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки стаканом, выложить начинку. Сформировать пончики, плотно защипать тесто. Разогреть в кастрюле большое количество растительного масла, обжарить пышки с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить пончики на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Украсить сахарной пудрой.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.

десерт рецепты Украинская кухня булочки пончики

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:55 "Азову" нужны психиатры — какая зарплата и требования

Срочная новость

03:19 В Киеве раздались повторные взрывы

Срочная новость

03:07 В Киеве был слышен взрыв

Срочная новость

03:03 В Киеве и ряде областей тревога - что известно

02:58 В Севастополе прогремела серия взрывов

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

02:00 ТЦК разрушили репутацию реформы по мобилизации, говорит адвокат

01:32 Мужчина хотел уволиться со службы — что решил суд

00:50 Санта пересек границу Украины, — ГПСУ

00:30 Статус "В розыске" — может ли полиция задержать

00:23 Китай взломал Минфин США, получив доступ к документам, — NYT

03:55 "Азову" нужны психиатры — какая зарплата и требования

Срочная новость

03:19 В Киеве раздались повторные взрывы

Срочная новость

03:07 В Киеве был слышен взрыв

Срочная новость

03:03 В Киеве и ряде областей тревога - что известно

02:58 В Севастополе прогремела серия взрывов

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

02:00 ТЦК разрушили репутацию реформы по мобилизации, говорит адвокат

01:32 Мужчина хотел уволиться со службы — что решил суд

00:50 Санта пересек границу Украины, — ГПСУ

00:30 Статус "В розыске" — может ли полиция задержать

00:23 Китай взломал Минфин США, получив доступ к документам, — NYT

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года