Смачна гарбузова каша з пшоном — покроковий рецепт приготування

Гарбузова каша з пшоном — класичний рецепт української кухні з доповненнями
Гарбузова каша з пшоном — це класика української кухні, яка дарує відчуття затишку й тепла. У цьому рецепті є особливі доповнення, що роблять страву ще смачнішою та кориснішою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- гарбуз 1 кг;
- пшоно 0,75 стакана;
- молоко 1,5 стакана;
- цукор 1 столова ложка;
- вершкове масло 50 г;
- чорнослив 50 г;
- курага 50 г;
- волоські горіхи 20 г;
- сіль.
Спосіб приготування
Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками. Помістити у каструлю, залити молоком і варити на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.
Пшоно добре промити кілька разів у гарячій воді, щоб зникла гіркота. Додати до гарбуза, який перед цим подрібнили блендером, і варити разом ще 10 хвилин, поки пшоно не стане напівготовим.
У каструлю додати цукор та щіпку солі. Варити на повільному вогні, періодично помішуючи, доки пшоно повністю не звариться, а каша стане густою та однорідною.
Курагу та чорнослив промити, нарізати невеликими шматочками. Волоські горіхи подрібнити. Додати курагу, чорнослив та волоські горіхи у кашу. Покласти вершкове масло та ретельно перемішати. Накрити кришкою та дати каші настоятися кілька хвилин.
Подавати гарбузову кашу теплою, прикрашену шматочками горіхів або сухофруктів за бажанням.
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