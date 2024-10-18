Смачна гарбузова каша з пшоном — покроковий рецепт приготування

Гарбузова каша з пшоном. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Гарбузова каша з пшоном — це класика української кухні, яка дарує відчуття затишку й тепла. У цьому рецепті є особливі доповнення, що роблять страву ще смачнішою та кориснішою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

гарбуз 1 кг;

пшоно 0,75 стакана;

молоко 1,5 стакана;

цукор 1 столова ложка;

вершкове масло 50 г;

чорнослив 50 г;

курага 50 г;

волоські горіхи 20 г;

сіль.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками. Помістити у каструлю, залити молоком і варити на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.

Інгредієнти для страви. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Пшоно добре промити кілька разів у гарячій воді, щоб зникла гіркота. Додати до гарбуза, який перед цим подрібнили блендером, і варити разом ще 10 хвилин, поки пшоно не стане напівготовим.

Гарбуз в молоці. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

У каструлю додати цукор та щіпку солі. Варити на повільному вогні, періодично помішуючи, доки пшоно повністю не звариться, а каша стане густою та однорідною.

Подрібнений гарбуз. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Курагу та чорнослив промити, нарізати невеликими шматочками. Волоські горіхи подрібнити. Додати курагу, чорнослив та волоські горіхи у кашу. Покласти вершкове масло та ретельно перемішати. Накрити кришкою та дати каші настоятися кілька хвилин.

Гарбузова каша та пшоно. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Подавати гарбузову кашу теплою, прикрашену шматочками горіхів або сухофруктів за бажанням.

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