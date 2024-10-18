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Гарбузова каша з пшоном — класичний рецепт української кухні з доповненнями

18 жовтня 2024 13:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачна гарбузова каша з пшоном — покроковий рецепт приготування
Гарбузова каша з пшоном. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Гарбузова каша з пшоном — це класика української кухні, яка дарує відчуття затишку й тепла. У цьому рецепті є особливі доповнення, що роблять страву ще смачнішою та кориснішою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз 1 кг;
  • пшоно 0,75 стакана;
  • молоко 1,5 стакана;
  • цукор 1 столова ложка;
  • вершкове масло 50 г;
  • чорнослив 50 г;
  • курага 50 г;
  • волоські горіхи 20 г;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками. Помістити у каструлю, залити молоком і варити на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.

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Інгредієнти для страви. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Пшоно добре промити кілька разів у гарячій воді, щоб зникла гіркота. Додати до гарбуза, який перед цим подрібнили блендером, і варити разом ще 10 хвилин, поки пшоно не стане напівготовим.

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Гарбуз в молоці. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

У каструлю додати цукор та щіпку солі. Варити на повільному вогні, періодично помішуючи, доки пшоно повністю не звариться, а каша стане густою та однорідною.

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Подрібнений гарбуз. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Курагу та чорнослив промити, нарізати невеликими шматочками. Волоські горіхи подрібнити. Додати курагу, чорнослив та волоські горіхи у кашу. Покласти вершкове масло та ретельно перемішати. Накрити кришкою та дати каші настоятися кілька хвилин.

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Гарбузова каша та пшоно. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Подавати гарбузову кашу теплою, прикрашену шматочками горіхів або сухофруктів за бажанням.

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