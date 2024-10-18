Вкусная тыквенная каша с пшеном — пошаговый рецепт приготовления

Тыквенная каша с пшеном. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Тыквенная каша с пшеном — это классика украинской кухни, которая дарит ощущение уюта и тепла. В этом рецепте есть особые дополнения, которые делают блюдо еще вкуснее и полезнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

тыква 1 кг;

пшено 0,75 стакана;

молоко 1,5 стакана;

сахар 1 столовая ложка;

сливочное масло 50 г;

чернослив 50 г;

курага 50 г;

грецкие орехи 20 г;

соль.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Поместить в кастрюлю, залить молоком и варить на среднем огне примерно 10-15 минут, пока тыква не станет мягкой.

Ингредиенты для блюда. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Пшено хорошо промыть несколько раз в горячей воде, чтобы исчезла горечь. Добавить к тыкве, которую перед этим измельчить блендером, и варить вместе еще 10 минут, пока пшено не станет полуготовым.

Тыква в молоке. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю добавить сахар и щепотку соли. Варить на медленном огне, периодически помешивая, пока пшено полностью не сварится, а каша станет густой и однородной.

Измельченная тыква. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Курагу и чернослив промыть, нарезать небольшими кусочками. Грецкие орехи измельчить. Добавить курагу, чернослив и грецкие орехи в кашу. Положить сливочное масло и тщательно перемешать. Накрыть крышкой и дать каше настояться несколько минут.

Тыквенная каша и пшено. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Подавать тыквенную кашу теплой, украшенной кусочками орехов или сухофруктов по желанию.

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