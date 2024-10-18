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Тыквенная каша с пшеном — классический рецепт украинской кухни с дополнениями

18 октября 2024 13:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусная тыквенная каша с пшеном — пошаговый рецепт приготовления
Тыквенная каша с пшеном. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Тыквенная каша с пшеном — это классика украинской кухни, которая дарит ощущение уюта и тепла. В этом рецепте есть особые дополнения, которые делают блюдо еще вкуснее и полезнее. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • тыква 1 кг;
  • пшено 0,75 стакана;
  • молоко 1,5 стакана;
  • сахар 1 столовая ложка;
  • сливочное масло 50 г;
  • чернослив 50 г;
  • курага 50 г;
  • грецкие орехи 20 г;
  • соль.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Поместить в кастрюлю, залить молоком и варить на среднем огне примерно 10-15 минут, пока тыква не станет мягкой.

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Ингредиенты для блюда. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Пшено хорошо промыть несколько раз в горячей воде, чтобы исчезла горечь. Добавить к тыкве, которую перед этим измельчить блендером, и варить вместе еще 10 минут, пока пшено не станет полуготовым.

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Тыква в молоке. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю добавить сахар и щепотку соли. Варить на медленном огне, периодически помешивая, пока пшено полностью не сварится, а каша станет густой и однородной.

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Измельченная тыква. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Курагу и чернослив промыть, нарезать небольшими кусочками. Грецкие орехи измельчить. Добавить курагу, чернослив и грецкие орехи в кашу. Положить сливочное масло и тщательно перемешать. Накрыть крышкой и дать каше настояться несколько минут.

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Тыквенная каша и пшено. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Подавать тыквенную кашу теплой, украшенной кусочками орехов или сухофруктов по желанию.

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