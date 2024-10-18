Вкусная тыквенная каша с пшеном — пошаговый рецепт приготовления

Тыквенная каша с пшеном — классический рецепт украинской кухни с дополнениями
Тыквенная каша с пшеном — это классика украинской кухни, которая дарит ощущение уюта и тепла. В этом рецепте есть особые дополнения, которые делают блюдо еще вкуснее и полезнее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- тыква 1 кг;
- пшено 0,75 стакана;
- молоко 1,5 стакана;
- сахар 1 столовая ложка;
- сливочное масло 50 г;
- чернослив 50 г;
- курага 50 г;
- грецкие орехи 20 г;
- соль.
Способ приготовления
Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Поместить в кастрюлю, залить молоком и варить на среднем огне примерно 10-15 минут, пока тыква не станет мягкой.
Пшено хорошо промыть несколько раз в горячей воде, чтобы исчезла горечь. Добавить к тыкве, которую перед этим измельчить блендером, и варить вместе еще 10 минут, пока пшено не станет полуготовым.
В кастрюлю добавить сахар и щепотку соли. Варить на медленном огне, периодически помешивая, пока пшено полностью не сварится, а каша станет густой и однородной.
Курагу и чернослив промыть, нарезать небольшими кусочками. Грецкие орехи измельчить. Добавить курагу, чернослив и грецкие орехи в кашу. Положить сливочное масло и тщательно перемешать. Накрыть крышкой и дать каше настояться несколько минут.
Подавать тыквенную кашу теплой, украшенной кусочками орехов или сухофруктов по желанию.
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