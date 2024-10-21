Гарбузова кава на сніданок для міцного імунітету — покроковий рецепт

Гарбузова кава на сніданок — секрет міцного імунітета восени
Гарбузова кава — це не лише смачний напій на сніданок, а й справжній секрет міцного імунітету восени. Спробуйте цей ароматний рецепт і відчуйте себе енергійно та здорово протягом усього сезону!
Новини.LIVE пропонують вам рецепт гарбузової кави для здорового сніданку.
Вам знадобиться:
- 1 чашка міцної чорної кави (еспресо або американо);
- 2 ст. л. гарбузового пюре (домашнє або консервоване);
- 1 склянка рослинного або коров'ячого молока (на вибір: мигдальне, вівсяне, кокосове);
- 1 ч. л. меду або кленового сиропу (можна більше за смаком);
- 1/2 ч. л. гарбузових спецій (суміш кориці, імбиру, мускатного горіха);
- дрібка ванільного екстракту (за бажанням).
Спосіб приготування
Зваріть одну чашку міцної чорної кави (еспресо або американо). У маленьку каструлю налийте молоко і додайте гарбузове пюре, спеції, ванільний екстракт і мед або кленовий сироп.
Перемішайте всі інгредієнти, нагріваючи на середньому вогні, поки молоко не стане гарячим (але не доводьте до кипіння).
Змішайте гарбузове молоко з приготованою кавою. За бажанням збийте молоко піноутворювачем або вінчиком, щоб отримати легку пінку. Налийте гарбузову каву у великий кухоль, прикрасьте дрібкою кориці зверху. Якщо хочете, можна додати збиті вершки для більш святкової подачі.
Порада
Гарбузове пюре багате на вітаміни А та С, а спеції мають антиоксидантні властивості, що допомагає підтримувати імунітет восени. Молоко з додаванням гарбуза не лише надає напою кремовості, але й робить його ситним і корисним.
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