Гарбузова кава на сніданок для міцного імунітету — покроковий рецепт

Гарбузова кава. Фото: Freepik

Гарбузова кава — це не лише смачний напій на сніданок, а й справжній секрет міцного імунітету восени. Спробуйте цей ароматний рецепт і відчуйте себе енергійно та здорово протягом усього сезону!

Новини.LIVE пропонують вам рецепт гарбузової кави для здорового сніданку.

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Вам знадобиться:

1 чашка міцної чорної кави (еспресо або американо);

2 ст. л. гарбузового пюре (домашнє або консервоване);

1 склянка рослинного або коров'ячого молока (на вибір: мигдальне, вівсяне, кокосове);

1 ч. л. меду або кленового сиропу (можна більше за смаком);

1/2 ч. л. гарбузових спецій (суміш кориці, імбиру, мускатного горіха);

дрібка ванільного екстракту (за бажанням).

Спосіб приготування

Зваріть одну чашку міцної чорної кави (еспресо або американо). У маленьку каструлю налийте молоко і додайте гарбузове пюре, спеції, ванільний екстракт і мед або кленовий сироп.

Перемішайте всі інгредієнти, нагріваючи на середньому вогні, поки молоко не стане гарячим (але не доводьте до кипіння).

Змішайте гарбузове молоко з приготованою кавою. За бажанням збийте молоко піноутворювачем або вінчиком, щоб отримати легку пінку. Налийте гарбузову каву у великий кухоль, прикрасьте дрібкою кориці зверху. Якщо хочете, можна додати збиті вершки для більш святкової подачі.

Гарбузова кава. Фото: Freepik

Порада

Гарбузове пюре багате на вітаміни А та С, а спеції мають антиоксидантні властивості, що допомагає підтримувати імунітет восени. Молоко з додаванням гарбуза не лише надає напою кремовості, але й робить його ситним і корисним.

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