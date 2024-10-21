Тыквенный кофе на завтрак для крепкого иммунитета — пошаговый рецепт

Тыквенный кофе. Фото: Freepik

Тыквенный кофе — это не только вкусный напиток на завтрак, но и настоящий секрет крепкого иммунитета осенью. Попробуйте этот ароматный рецепт и почувствуйте себя энергично и здорово в течение всего сезона!

Новини.LIVE предлагают вам рецепт тыквенного кофе для здорового завтрака.

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Вам понадобится:

1 чашка крепкого черного кофе (эспрессо или американо);

2 ст. л. тыквенное пюре (домашнее или консервированное);

1 стакан растительного или коровьего молока (по выбору: миндальное, овсяное, кокосовое);

1 ч. л. меда или кленового сиропа (можно больше по вкусу);

1/2 ч. л. тыквенных специй (смесь корицы, имбиря, мускатного ореха);

щепотка ванильного экстракта (по желанию).

Способ приготовления

Сварите одну чашку крепкого черного кофе (эспрессо или американо). В маленькую кастрюлю налейте молоко и добавьте тыквенное пюре, специи, ванильный экстракт и мед или кленовый сироп.

Перемешайте все ингредиенты, нагревая на среднем огне, пока молоко не станет горячим (но не доводите до кипения).

Смешайте тыквенное молоко с приготовленным кофе. По желанию сбейте молоко пенообразователем или венчиком, чтобы получить легкую пенку. Налейте тыквенный кофе в большую кружку, украсьте щепоткой корицы сверху. Если хотите, можно добавить взбитые сливки для более праздничной подачи.

Тыквенный кофе. Фото: Freepik

Совет

Тыквенное пюре богато витаминами А и С, а специи обладают антиоксидантными свойствами, что помогает поддерживать иммунитет осенью. Молоко с добавлением тыквы не только придает напитку кремовости, но и делает его сытным и полезным.

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