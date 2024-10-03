Гарбузова запіканка з сиром — корисний покроковий рецепт.

Гарбузова запіканка з сиром — діти не здогадаються, що там є гарбуз
Гарбузова запіканка з сиром — це ідеальний спосіб непомітно додати корисний гарбуз до раціону дітей. Смачна, ніжна і дуже корисна страва, яка підкорить всю родину своїм чудовим смаком!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- сир 500 г;
- сметана 2-3 ст.л.;
- цукор 3 ст.л.;
- крохмаль 1,5 ст.л.;
- яйця 2 шт.;
- ванільний цукор 10 г;
- цедра одного апельсина.
Для гарбузової маси:
- гарбуз (пюре) 500 г;
- цукор 40 г;
- яйця 2 шт.;
- крохмаль 2 ст.л.;
- мак 20 г.
Спосіб приготування
Спачатку потрібно запекти гарбуз. Сир, яйця, цукор, ванільний цукор, цедру апельсина, сметану та крохмаль потрібно збити за допомогою блендера.
Із запеченого гарбуза потрібно зробити пюре. Додати яйця, цукор та мак, все перемішати. Також потрібно додати крохмаль.
Далі потрібно викласти у форму для запікання сирну масу, потім масу з гарбуза.
Випікати при 180 ºС протягом 50 хвилин.
Готову запіканку потрібно залишити в духовці на 10 хвилин, а дверцята трохи відчинити.
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