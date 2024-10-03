Гарбузова запіканка з сиром — корисний покроковий рецепт.

Гарбузова запіканка. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гарбузова запіканка з сиром — це ідеальний спосіб непомітно додати корисний гарбуз до раціону дітей. Смачна, ніжна і дуже корисна страва, яка підкорить всю родину своїм чудовим смаком!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

сир 500 г;

сметана 2-3 ст.л.;

цукор 3 ст.л.;

крохмаль 1,5 ст.л.;

яйця 2 шт.;

ванільний цукор 10 г;

цедра одного апельсина.

Для гарбузової маси:

гарбуз (пюре) 500 г;

цукор 40 г;

яйця 2 шт.;

крохмаль 2 ст.л.;

мак 20 г.

Спосіб приготування

Спачатку потрібно запекти гарбуз. Сир, яйця, цукор, ванільний цукор, цедру апельсина, сметану та крохмаль потрібно збити за допомогою блендера.

Сир та яйця. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Із запеченого гарбуза потрібно зробити пюре. Додати яйця, цукор та мак, все перемішати. Також потрібно додати крохмаль.

Шматочки гарбуза. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі потрібно викласти у форму для запікання сирну масу, потім масу з гарбуза.

Приготування запіканки. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати при 180 ºС протягом 50 хвилин.

Готова запіканка. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готову запіканку потрібно залишити в духовці на 10 хвилин, а дверцята трохи відчинити.

Шматочок запіканки. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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