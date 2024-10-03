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Гарбузова запіканка з сиром — діти не здогадаються, що там є гарбуз

3 жовтня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Гарбузова запіканка з сиром — корисний покроковий рецепт.
Гарбузова запіканка. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Оксана Харченко - Редактор

Гарбузова запіканка з сиром — це ідеальний спосіб непомітно додати корисний гарбуз до раціону дітей. Смачна, ніжна і дуже корисна страва, яка підкорить всю родину своїм чудовим смаком!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • сир 500 г;
  • сметана 2-3 ст.л.;
  • цукор 3 ст.л.;
  • крохмаль 1,5 ст.л.;
  • яйця 2 шт.;
  • ванільний цукор 10 г;
  • цедра одного апельсина. 

Для гарбузової маси:

  • гарбуз (пюре) 500 г;
  • цукор 40 г;
  • яйця 2 шт.;
  • крохмаль 2 ст.л.;
  • мак 20 г.

Спосіб приготування 

Спачатку потрібно запекти гарбуз. Сир, яйця, цукор, ванільний цукор, цедру апельсина, сметану та крохмаль потрібно збити за допомогою блендера. 

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Сир та яйця. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Із запеченого гарбуза потрібно зробити пюре. Додати яйця, цукор та мак, все перемішати. Також потрібно додати крохмаль. 

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Шматочки гарбуза. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі потрібно викласти у форму для запікання сирну масу, потім масу з гарбуза. 

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Приготування запіканки. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати при 180 ºС протягом 50 хвилин. 

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Готова запіканка. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готову запіканку потрібно залишити в духовці на 10 хвилин, а дверцята трохи відчинити. 

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Шматочок запіканки. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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