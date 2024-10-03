Тыквенная запеканка с сыром – полезный пошаговый рецепт.

Тыквенная запеканка. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тыквенная запеканка с творогом — это идеальный способ незаметно добавить полезную тыкву в рацион детей. Вкусное, нежное и очень полезное блюдо, которое покорит всю семью своим чудесным вкусом!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

творог 500 г;

сметана 2-3 ст.л.;

сахар 3 ст.л.;

крахмал 1,5 ст.л.;

яйца 2 шт.;

ванильный сахар 10 г;

цедра одного апельсина.

Для тыквенной массы:

тыква (пюре) 500 г;

сахар 40 г;

яйца 2 шт.;

крахмал 2 ст.л.;

мак 20 г.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь тыкву. Сыр, яйца, сахар, ванильный сахар, цедру апельсина, сметану и крахмал нужно взбить с помощью блендера.

Сыр и яйца. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Из запеченной тыквы нужно сделать пюре. Добавить яйца, сахар и мак, перемешать все. Также нужно добавить крахмал.

Кусочки тыквы. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее нужно выложить в форму для запекания творожную массу, затем массу из тыквы.

Приготовление запеканки. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать при 180 ºС в течение 50 минут.

Готовая запеканка. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовую запеканку нужно оставить в духовке на 10 минут, а дверцу немного приоткрыть.

Кусочек запеканки. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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