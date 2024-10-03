Тыквенная запеканка с сыром – полезный пошаговый рецепт.

Тыквенная запеканка с сыром — дети не догадаются, что там есть тыква
Тыквенная запеканка с творогом — это идеальный способ незаметно добавить полезную тыкву в рацион детей. Вкусное, нежное и очень полезное блюдо, которое покорит всю семью своим чудесным вкусом!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- творог 500 г;
- сметана 2-3 ст.л.;
- сахар 3 ст.л.;
- крахмал 1,5 ст.л.;
- яйца 2 шт.;
- ванильный сахар 10 г;
- цедра одного апельсина.
Для тыквенной массы:
- тыква (пюре) 500 г;
- сахар 40 г;
- яйца 2 шт.;
- крахмал 2 ст.л.;
- мак 20 г.
Способ приготовления
Сначала нужно запечь тыкву. Сыр, яйца, сахар, ванильный сахар, цедру апельсина, сметану и крахмал нужно взбить с помощью блендера.
Из запеченной тыквы нужно сделать пюре. Добавить яйца, сахар и мак, перемешать все. Также нужно добавить крахмал.
Далее нужно выложить в форму для запекания творожную массу, затем массу из тыквы.
Выпекать при 180 ºС в течение 50 минут.
Готовую запеканку нужно оставить в духовке на 10 минут, а дверцу немного приоткрыть.
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