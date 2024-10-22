Гарбузове тирамісу — неймовірний десерт, який захочуть усі

Гарбузове тирамісу — рецепт, який у вас 100% будуть просити всі, хто скуштує цей десерт
Гарбузове тирамісу — це ідеальне поєднання класичної італійської вишуканості та осіннього смаку гарбуза. Цей десерт точно стане улюбленцем усіх, хто його скуштує, адже він поєднує ніжну текстуру з приємним ароматом і солодкістю. Спробуйте приготувати, і у вас точно запитають рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 200 г печива савоярді;
- 250 мл вершків 33% жирності;
- 500 г маскарпоне;
- 4 ст.л. цукру;
- 1 ст.л. цукрової пудри;
- 120 г гарбузового пюре;
- 2 ч.л. чорної розчинної кави;
- кориця.
Спосіб приготування
Для початку потрібно приготувати крем. Для цього до 250 мл дуже холодних жирних вершків (33% жирності) додати 4 столові ложки цукру. Збити вершки та цукор міксером до піків. Дуже важливо, щоб вершки були холодними. Процес збивання триває близько 4-5 хвилин.
До збитих вершків додати 500 г маскарпоне, та ретельно поєднати інгредієнти разом до утворення однорідного стану за допомогою міксера. Окремо відварити 120 г гарбуза. Гарбуз також можна запекти. Перебити блендером до стану пюре та додати його до крему. Все ретельно перемішати лопаткою — і крем готовий.
Беремо дві чайні ложки чорної розчинної кави та заливаємо її водою. Розчинити каву у глибокій посудині, в якій буде зручно мочати печиво савоярді. Дати каві охолонути. Беремо печиво савоярді. Кожне печиво вмокаємо в каву з обох сторін. Викласти у форму перший шар печива савоярді, який покрити зверху половиною крему.
Перший шар крему посипати корицею, для надання десерту особливого осіннього смаку. Викласти печиво савоярді другим шаром та покрити залишками крему.
Гарбузове тирамісу накрити харчовою плівкою та відправити у холодильник на декілька годин (в ідеалі на ніч, годин на 8). Потім, дістати тирамісу з холодильника, зверху посипати корицею та подати до столу.
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