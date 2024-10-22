Гарбузове тирамісу — неймовірний десерт, який захочуть усі

Гарбузове тирамісу. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Гарбузове тирамісу — це ідеальне поєднання класичної італійської вишуканості та осіннього смаку гарбуза. Цей десерт точно стане улюбленцем усіх, хто його скуштує, адже він поєднує ніжну текстуру з приємним ароматом і солодкістю. Спробуйте приготувати, і у вас точно запитають рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

200 г печива савоярді;

250 мл вершків 33% жирності;

500 г маскарпоне;

4 ст.л. цукру;

1 ст.л. цукрової пудри;

120 г гарбузового пюре;

2 ч.л. чорної розчинної кави;

кориця.

Спосіб приготування

Для початку потрібно приготувати крем. Для цього до 250 мл дуже холодних жирних вершків (33% жирності) додати 4 столові ложки цукру. Збити вершки та цукор міксером до піків. Дуже важливо, щоб вершки були холодними. Процес збивання триває близько 4-5 хвилин.

Приготування крему. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

До збитих вершків додати 500 г маскарпоне, та ретельно поєднати інгредієнти разом до утворення однорідного стану за допомогою міксера. Окремо відварити 120 г гарбуза. Гарбуз також можна запекти. Перебити блендером до стану пюре та додати його до крему. Все ретельно перемішати лопаткою — і крем готовий.

Крем та гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Беремо дві чайні ложки чорної розчинної кави та заливаємо її водою. Розчинити каву у глибокій посудині, в якій буде зручно мочати печиво савоярді. Дати каві охолонути. Беремо печиво савоярді. Кожне печиво вмокаємо в каву з обох сторін. Викласти у форму перший шар печива савоярді, який покрити зверху половиною крему.

Печиво та крем. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Перший шар крему посипати корицею, для надання десерту особливого осіннього смаку. Викласти печиво савоярді другим шаром та покрити залишками крему.

Шматочок тірамісу. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Гарбузове тирамісу накрити харчовою плівкою та відправити у холодильник на декілька годин (в ідеалі на ніч, годин на 8). Потім, дістати тирамісу з холодильника, зверху посипати корицею та подати до столу.

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