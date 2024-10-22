Тыквенный тирамису — невероятный десерт, который захотят все

Тыквенный тирамису. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Тыквенный тирамису — это идеальное сочетание классической итальянской изысканности и осеннего вкуса тыквы. Этот десерт точно станет любимцем всех, кто попробует его, ведь он сочетает нежную текстуру с приятным ароматом и сладостью. Попытайтесь приготовить, и у вас точно попросят рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

200 г печенья савоярди;

250 мл. сливок 33% жирности;

500 г маскарпоне;

4 ст.л. сахара;

1 ст.л. сахарной пудры;

120 г тыквенного пюре;

2 ч.л. черного растворимого кофе;

корицы.

Способ приготовления

Для начала нужно приготовить крем. Для этого к 250 мл очень холодных жирных сливок (33% жирности) добавить 4 столовых ложки сахара. Взбить сливки и сахар миксером до пиков. Очень важно, чтобы сливки были холодными. Процесс взбивания занимает около 4-5 минут.

Приготовление крема. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

К взбитым сливкам добавить 500 г маскарпоне и тщательно соединить ингредиенты вместе до образования однородного состояния с помощью миксера. Отдельно отварить 120 г тыквы. Тыкву также можно запечь. Перебить блендером в состояние пюре и добавить в крем. Все тщательно перемешать лопаткой — и крем готов.

Крем и тыква. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Берем две чайные ложки черного растворимого кофе и заливаем его водой. Растворить кофе в глубоком сосуде, в котором будет удобно обмакивать печенье савоярди. Дать кофе остыть. Берем печенье савоярди. Каждое печенье обмакнуть в кофе с обеих сторон. Выложить в форму первый слой печенья савоярди, который покрыть сверху половиной крема.

Печенье и крем. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Первый слой крема посыпать корицей, для придания десерту особого осеннего вкуса. Выложить печенье савоярди вторым слоем и покрыть остатками крема.

Кусочек тирамису. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Тыквенный тирамису накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов (в идеале на ночь, часов на 8). Затем достать тирамису из холодильника, сверху посыпать корицей и подать к столу.

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