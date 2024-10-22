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Тыквенный тирамису — рецепт, который у вас 100% будут просить все, кто попробует этот десерт

22 октября 2024 12:11
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Тыквенный тирамису — невероятный десерт, который захотят все
Тыквенный тирамису. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Тыквенный тирамису — это идеальное сочетание классической итальянской изысканности и осеннего вкуса тыквы. Этот десерт точно станет любимцем всех, кто попробует его, ведь он сочетает нежную текстуру с приятным ароматом и сладостью. Попытайтесь приготовить, и у вас точно попросят рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 200 г печенья савоярди;
  • 250 мл. сливок 33% жирности;
  • 500 г маскарпоне;
  • 4 ст.л. сахара;
  • 1 ст.л. сахарной пудры;
  • 120 г тыквенного пюре;
  • 2 ч.л. черного растворимого кофе;
  • корицы.

Способ приготовления

Для начала нужно приготовить крем. Для этого к 250 мл очень холодных жирных сливок (33% жирности) добавить 4 столовых ложки сахара. Взбить сливки и сахар миксером до пиков. Очень важно, чтобы сливки были холодными. Процесс взбивания занимает около 4-5 минут.

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Приготовление крема. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

К взбитым сливкам добавить 500 г маскарпоне и тщательно соединить ингредиенты вместе до образования однородного состояния с помощью миксера. Отдельно отварить 120 г тыквы. Тыкву также можно запечь. Перебить блендером в состояние пюре и добавить в крем. Все тщательно перемешать лопаткой — и крем готов.

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Крем и тыква. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Берем две чайные ложки черного растворимого кофе и заливаем его водой. Растворить кофе в глубоком сосуде, в котором будет удобно обмакивать печенье савоярди. Дать кофе остыть. Берем печенье савоярди. Каждое печенье обмакнуть в кофе с обеих сторон. Выложить в форму первый слой печенья савоярди, который покрыть сверху половиной крема.

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Печенье и крем. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Первый слой крема посыпать корицей, для придания десерту особого осеннего вкуса. Выложить печенье савоярди вторым слоем и покрыть остатками крема.

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Кусочек тирамису. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Тыквенный тирамису накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов (в идеале на ночь, часов на 8). Затем достать тирамису из холодильника, сверху посыпать корицей и подать к столу.

Предлагаем вам нашу подборку лучших рецептов из тыквы.

Рецепт тыквенных кексов с орехами — полезная и вкусная выпечка для детей.

А этот осенний десерт понравится даже тем, кто не любит тыкву, — мраморный тыквенно-творожный пирог.

Еще советуем сохранить рецепт тыквенного супа — фаворит осени, который понравится всем.

Также предлагаем обратить внимание на лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания.

Еще один рецепт из тыквы, дети не догадаются, что она там есть, — тыквенная запеканка с сыром.

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