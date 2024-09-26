Гарбузові деруни на сніданок, які дуже просто готуються — покроковий рецепт

Гарбузові деруни. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Гарбузові деруни — це смачна та корисна альтернатива традиційним картопляним дерунам. Готуються дуже просто і швидко, а їхній ніжний смак чудово підходить як для сніданку, так і для обіду. Спробуйте — вам обов'язково сподобається!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина помічниця.

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Вам знадобиться:

гарбуз 450 г;

картопля 200 г;

яйця 2 шт.;

сметана 1 ст. л.;

борошно 4 ст. л. з гіркою;

зелена петрушка;

сіль перець за смаком;

сушений часник 0,5 ч. л.;

олія соняшникова для смаження.

Спосіб приготування

Гарбуз та картоплю очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Залишити на кілька хвилин, а потім добре віджати зайву рідину.

Тертий гарбуз. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

До натертих овочів додати яйця, сметану, борошно, сушений часник, сіль та перець за смаком. Дрібно нарізати зелень петрушки і також додати до суміші. Все ретельно перемішати до однорідної маси.

Подрібнена зелень. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Розігріти на сковороді олію. Ложкою викладати невеликі порції тіста на сковороду і смажити деруни з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.

Приготування дерунів. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Готові деруни викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

Смажені деруни. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

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