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Гарбузові деруни, які просто готуються — спробуйте на сніданок, не пожалкуєте

26 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарбузові деруни на сніданок, які дуже просто готуються — покроковий рецепт
Гарбузові деруни. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Гарбузові деруни — це смачна та корисна альтернатива традиційним картопляним дерунам. Готуються дуже просто і швидко, а їхній ніжний смак чудово підходить як для сніданку, так і для обіду. Спробуйте — вам обов'язково сподобається!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина помічниця

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз 450 г;
  • картопля 200 г;
  • яйця 2 шт.;
  • сметана 1 ст. л.;
  • борошно 4 ст. л. з гіркою;
  • зелена петрушка;
  • сіль перець за смаком;
  • сушений часник 0,5 ч. л.;
  • олія соняшникова для смаження.

Спосіб приготування 

Гарбуз та картоплю очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Залишити на кілька хвилин, а потім добре віджати зайву рідину.

рецепт дерунів з гарбуза
Тертий гарбуз. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

До натертих овочів додати яйця, сметану, борошно, сушений часник, сіль та перець за смаком. Дрібно нарізати зелень петрушки і також додати до суміші. Все ретельно перемішати до однорідної маси.

простий рецепт дерунів з гарбуза
Подрібнена зелень. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Розігріти на сковороді олію. Ложкою викладати невеликі порції тіста на сковороду і смажити деруни з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.

смачний рецепт дерунів з гарбуза
Приготування дерунів. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Готові деруни викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

швидкий рецепт дерунів з гарбуза
Смажені деруни. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

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