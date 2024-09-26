Тыквенные драники на завтрак, которые очень просто готовятся – пошаговый рецепт

Тыквенные деруны, которые просто готовятся — попробуйте на завтрак, не пожалеете
Тыквенные деруны — это вкусная и полезная альтернатива традиционным картофельным дерунам. Готовятся очень просто и быстро, а их нежный вкус отлично подходит как для завтрака, так и для обеда. Попробуйте — вам обязательно понравится!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина помощница.
Вам понадобится:
- тыква 450 г;
- картофель 200 г;
- яйца 2 шт;
- сметана 1 ст кровати;
- мука 4 ст ложки с горкой;
- зеленая петрушка;
- соль перец по вкусу;
- сушеный чеснок 0,5 ч ложка;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления
Тыкву и картофель очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Оставить на несколько минут, затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
К натертым овощам добавить яйца, сметану, муку, сушеный чеснок, соль и перец по вкусу. Мелко нарезать зелень петрушки и добавить к смеси. Все кропотливо перемешать до однородной массы.
Разогреть на сковороде растительное масло. Ложкой выкладывать небольшие порции теста на сковороду и жарить драники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Готовые драники выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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