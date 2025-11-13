Гарбузові оладки за 15 хвилин на кефірі — смачний та корисний сніданок

Гарбузові оладки за 15 хвилин — простий рецепт осіннього сніданку
Осінній сезон гарбуза — чудовий привід приготувати легкі, ароматні й неймовірно ніжні гарбузові оладки. Вони мають природну солодкість, гарно тримають форму та готуються буквально за 15 хвилин. Це ідеальний варіант для швидкого, корисного сніданку або перекусу, який сподобається і дітям, і дорослим.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 250 г;
- яблуко — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- сода — 1 ч. л.;
- кефір — 200 мл;
- борошно — 200 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Гарбуз і яблуко очистити від шкірки. Гарбуз натерти на дрібній тертці, яблуко — на середній. З’єднати обидва інгредієнти в мисці, додати цукор і ванільний цукор, перемішати.
Додати кефір кімнатної температури, всипати соду та поступово підмішати борошно. Замісити густе тісто — воно має бути схожим на сметану за консистенцією. Якщо маса виходить занадто рідкою, додайте ще ложку борошна.
На розігріту сковороду влити трохи олії. Викладати тісто ложкою, формуючи акуратні оладки.
Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки, потім перевернути й обсмажити з іншого боку.
Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Подавати теплими — зі сметаною, медом або ароматним ягідним соусом.
