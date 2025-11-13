Відео
Гарбузові оладки за 15 хвилин — простий рецепт осіннього сніданку

Гарбузові оладки за 15 хвилин — простий рецепт осіннього сніданку

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 05:04
Оновлено: 17:26
Гарбузові оладки за 15 хвилин на кефірі — смачний та корисний сніданок
Гарбузові оладки. Фото: smakuiemo.com.ua

Осінній сезон гарбуза — чудовий привід приготувати легкі, ароматні й неймовірно ніжні гарбузові оладки. Вони мають природну солодкість, гарно тримають форму та готуються буквально за 15 хвилин. Це ідеальний варіант для швидкого, корисного сніданку або перекусу, який сподобається і дітям, і дорослим.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 250 г;
  • яблуко — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • кефір — 200 мл;
  • борошно — 200 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Гарбуз і яблуко очистити від шкірки. Гарбуз натерти на дрібній тертці, яблуко — на середній. З’єднати обидва інгредієнти в мисці, додати цукор і ванільний цукор, перемішати.

гарбузові оладки
Гарбуз та яблуко. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати кефір кімнатної температури, всипати соду та поступово підмішати борошно. Замісити густе тісто — воно має бути схожим на сметану за консистенцією. Якщо маса виходить занадто рідкою, додайте ще ложку борошна.

рецепт гарбузових оладок
Оладки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігріту сковороду влити трохи олії. Викладати тісто ложкою, формуючи акуратні оладки.

рецепт гарбузових оладок з яблуком
Смажені оладки. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки, потім перевернути й обсмажити з іншого боку.

простий рецепт оладок з гарбуза та яблуком
Гарбузові оладки з яблуком. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Подавати теплими — зі сметаною, медом або ароматним ягідним соусом.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
