Тыквенные оладьи за 15 минут — простой рецепт осеннего завтрака

Тыквенные оладьи за 15 минут — простой рецепт осеннего завтрака

Дата публикации 13 ноября 2025 05:04
обновлено: 17:26
Тыквенные оладьи за 15 минут на кефире — вкусный и полезный завтрак
Тыквенные оладьи. Фото: smakuiemo.com.ua

Осенний сезон тыквы — отличный повод приготовить легкие, ароматные и невероятно нежные тыквенные оладьи. Они имеют естественную сладость, хорошо держат форму и готовятся буквально за 15 минут. Это идеальный вариант для быстрого, полезного завтрака или перекуса, который понравится и детям, и взрослым.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • тыква — 250 г;
  • яблоко — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • кефир — 200 мл.;
  • мука — 200 г;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Тыкву и яблоко очистить от кожуры. Тыкву натереть на мелкой терке, яблоко — на средней. Соединить оба ингредиента в миске, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.

гарбузові оладки
Тыква и яблоко. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить кефир комнатной температуры, всыпать соду и постепенно подмешать муку. Замесить густое тесто — оно должно быть похожим на сметану по консистенции. Если масса получается слишком жидкой, добавьте еще ложку муки.

рецепт гарбузових оладок
Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретую сковороду влить немного масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя аккуратные оладьи.

рецепт гарбузових оладок з яблуком
Жареные оладьи. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и обжарить с другой стороны.

простий рецепт оладок з гарбуза та яблуком
Тыквенные оладьи с яблоком. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Подавать теплыми — со сметаной, медом или ароматным ягодным соусом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
