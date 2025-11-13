Тыквенные оладьи за 15 минут на кефире — вкусный и полезный завтрак

Тыквенные оладьи. Фото: smakuiemo.com.ua

Осенний сезон тыквы — отличный повод приготовить легкие, ароматные и невероятно нежные тыквенные оладьи. Они имеют естественную сладость, хорошо держат форму и готовятся буквально за 15 минут. Это идеальный вариант для быстрого, полезного завтрака или перекуса, который понравится и детям, и взрослым.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква — 250 г;

яблоко — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

сода — 1 ч. л.;

кефир — 200 мл.;

мука — 200 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Тыкву и яблоко очистить от кожуры. Тыкву натереть на мелкой терке, яблоко — на средней. Соединить оба ингредиента в миске, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.

Тыква и яблоко. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить кефир комнатной температуры, всыпать соду и постепенно подмешать муку. Замесить густое тесто — оно должно быть похожим на сметану по консистенции. Если масса получается слишком жидкой, добавьте еще ложку муки.

Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретую сковороду влить немного масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя аккуратные оладьи.

Жареные оладьи. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и обжарить с другой стороны.

Тыквенные оладьи с яблоком. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Подавать теплыми — со сметаной, медом или ароматным ягодным соусом.