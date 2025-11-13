Тыквенные оладьи за 15 минут на кефире — вкусный и полезный завтрак

Тыквенные оладьи за 15 минут — простой рецепт осеннего завтрака
Осенний сезон тыквы — отличный повод приготовить легкие, ароматные и невероятно нежные тыквенные оладьи. Они имеют естественную сладость, хорошо держат форму и готовятся буквально за 15 минут. Это идеальный вариант для быстрого, полезного завтрака или перекуса, который понравится и детям, и взрослым.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тыква — 250 г;
- яблоко — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сода — 1 ч. л.;
- кефир — 200 мл.;
- мука — 200 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Тыкву и яблоко очистить от кожуры. Тыкву натереть на мелкой терке, яблоко — на средней. Соединить оба ингредиента в миске, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
Добавить кефир комнатной температуры, всыпать соду и постепенно подмешать муку. Замесить густое тесто — оно должно быть похожим на сметану по консистенции. Если масса получается слишком жидкой, добавьте еще ложку муки.
На разогретую сковороду влить немного масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя аккуратные оладьи.
Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и обжарить с другой стороны.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Подавать теплыми — со сметаной, медом или ароматным ягодным соусом.
Читайте Новини.LIVE!