Гарбузовий кекс до чаю з родзинками та ноткою апельсина — покроковий рецепт приготування випічки

Гарбузовий кекс до чаю — осінній смаколик з родзинками та ноткою апельсина
Гарбузовий кекс з родзинками та апельсиновим ароматом — це справжній осінній десерт, який ідеально підходить для чаювання. Легкий у приготуванні, він зачаровує своїм ніжним смаком та ароматом. Спробуйте приготувати цей кекс, і він стане улюбленою випічкою у вашій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина помічниця.
Вам знадобиться:
- гарбузове пюре 180 г;
- борошно 210 г;
- цукор 150 г;
- яйця 2 шт.;
- олія соняшникова 75 мл;
- порошок до печива 5 г;
- сіль;
- цедра половини апельсина;
- апельсиновий сік 1 ст. л.;
- ванільний цукор 5 г;
- родзинки 30 г.
Спосіб приготування
У великій мисці змішати борошно, розпушувач, сіль та ванільний цукор. В окремій мисці збити яйця з цукром до отримання пишної маси. Додати соняшникову олію, гарбузове пюре, апельсиновий сік та цедру апельсина. Все ретельно перемішати.
Поступово додавати суху суміш до рідкої, акуратно перемішуючи. Додати родзинки і ще раз все перемішати до однорідної консистенції.
Змастити форму для випікання (розміром 32x10 см) олією або вистелити пергаментним папером. Вилити тісто у підготовлену форму і випікати в розігрітій до 180 °C духовці протягом 40-45 хвилин.
Готовність перевірити дерев'яною шпажкою — якщо вона виходить сухою, кекс готовий. Дати кексу трохи охолонути у формі, а потім акуратно вийняти.
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