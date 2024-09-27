Гарбузовий кекс до чаю з родзинками та ноткою апельсина — покроковий рецепт приготування випічки

Гарбузовий кекс. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Гарбузовий кекс з родзинками та апельсиновим ароматом — це справжній осінній десерт, який ідеально підходить для чаювання. Легкий у приготуванні, він зачаровує своїм ніжним смаком та ароматом. Спробуйте приготувати цей кекс, і він стане улюбленою випічкою у вашій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина помічниця.

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Вам знадобиться:

гарбузове пюре 180 г;

борошно 210 г;

цукор 150 г;

яйця 2 шт.;

олія соняшникова 75 мл;

порошок до печива 5 г;

сіль;

цедра половини апельсина;

апельсиновий сік 1 ст. л.;

ванільний цукор 5 г;

родзинки 30 г.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати борошно, розпушувач, сіль та ванільний цукор. В окремій мисці збити яйця з цукром до отримання пишної маси. Додати соняшникову олію, гарбузове пюре, апельсиновий сік та цедру апельсина. Все ретельно перемішати.

Подрібнений гарбуз. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Поступово додавати суху суміш до рідкої, акуратно перемішуючи. Додати родзинки і ще раз все перемішати до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Змастити форму для випікання (розміром 32x10 см) олією або вистелити пергаментним папером. Вилити тісто у підготовлену форму і випікати в розігрітій до 180 °C духовці протягом 40-45 хвилин.

Приготування кекса. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Готовність перевірити дерев'яною шпажкою — якщо вона виходить сухою, кекс готовий. Дати кексу трохи охолонути у формі, а потім акуратно вийняти.

Гарбузовий кекс. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

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