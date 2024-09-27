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Тыквенный кекс к чаю — осенний вкус с изюмом и ноткой апельсина

27 сентября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Тыквенный кекс к чаю с изюмом и ноткой апельсина – пошаговый рецепт приготовления выпечки
Тыквенный кекс. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990
Оксана Харченко - Редактор

Тыквенный кекс с изюмом и апельсиновым ароматом — это настоящий осенний десерт, который идеально подходит для чаепития. Легкий в приготовлении, он очаровывает своим нежным вкусом и ароматом. Попытайтесь приготовить этот кекс, и он станет любимой выпечкой в вашей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина помощница.

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Вам понадобится:

  • тыквенное пюре 180 г;
  • мука 210 г;
  • сахар 150 г;
  • яйца 2 шт.;
  • масло подсолнечное 75 мл;
  • порошок к печенью 5 г;
  • соль;
  • цедра половины апельсина;
  • апельсиновый сок 1 ст. л.;
  • ванильный сахар 5 г;
  • изюм 30 г.

Способ приготовления

В большой миске смешать муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. В отдельной миске взбить яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавить подсолнечное масло, тыквенное пюре, апельсиновый сок и цедру апельсина. Все тщательно перемешать.

тыквенный кекс
Измельченная тыква. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Постепенно добавлять сухую смесь к жидкой, аккуратно перемешивая. Добавить изюм и еще раз все перемешать до однородной консистенции.

рецепт тыквенного кекса
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Смазать форму для выпечки (размером 32x10 см) растительным маслом или выстелить пергаментной бумагой. Вылить тесто в подготовленную форму и выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-45 минут.

рецепт вкусного тыквенного кекса
Приготовление кекса. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Готовность проверить деревянной шпажкой — если она получается сухой, кекс готов. Дать кексу немного остыть в форме, а затем аккуратно вынуть.

простой рецепт тыквенного кекса
Тыквенный кекс. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

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