Тыквенный кекс к чаю с изюмом и ноткой апельсина – пошаговый рецепт приготовления выпечки

Тыквенный кекс. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Тыквенный кекс с изюмом и апельсиновым ароматом — это настоящий осенний десерт, который идеально подходит для чаепития. Легкий в приготовлении, он очаровывает своим нежным вкусом и ароматом. Попытайтесь приготовить этот кекс, и он станет любимой выпечкой в вашей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина помощница.

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Вам понадобится:

тыквенное пюре 180 г;

мука 210 г;

сахар 150 г;

яйца 2 шт.;

масло подсолнечное 75 мл;

порошок к печенью 5 г;

соль;

цедра половины апельсина;

апельсиновый сок 1 ст. л.;

ванильный сахар 5 г;

изюм 30 г.

Способ приготовления

В большой миске смешать муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. В отдельной миске взбить яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавить подсолнечное масло, тыквенное пюре, апельсиновый сок и цедру апельсина. Все тщательно перемешать.

Измельченная тыква. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Постепенно добавлять сухую смесь к жидкой, аккуратно перемешивая. Добавить изюм и еще раз все перемешать до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Смазать форму для выпечки (размером 32x10 см) растительным маслом или выстелить пергаментной бумагой. Вылить тесто в подготовленную форму и выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-45 минут.

Приготовление кекса. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

Готовность проверить деревянной шпажкой — если она получается сухой, кекс готов. Дать кексу немного остыть в форме, а затем аккуратно вынуть.

Тыквенный кекс. Фото: скриншот YouTube @maminapomichnica1990

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