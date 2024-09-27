Тыквенный кекс к чаю с изюмом и ноткой апельсина – пошаговый рецепт приготовления выпечки

Тыквенный кекс к чаю — осенний вкус с изюмом и ноткой апельсина
Тыквенный кекс с изюмом и апельсиновым ароматом — это настоящий осенний десерт, который идеально подходит для чаепития. Легкий в приготовлении, он очаровывает своим нежным вкусом и ароматом. Попытайтесь приготовить этот кекс, и он станет любимой выпечкой в вашей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина помощница.
Вам понадобится:
- тыквенное пюре 180 г;
- мука 210 г;
- сахар 150 г;
- яйца 2 шт.;
- масло подсолнечное 75 мл;
- порошок к печенью 5 г;
- соль;
- цедра половины апельсина;
- апельсиновый сок 1 ст. л.;
- ванильный сахар 5 г;
- изюм 30 г.
Способ приготовления
В большой миске смешать муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. В отдельной миске взбить яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавить подсолнечное масло, тыквенное пюре, апельсиновый сок и цедру апельсина. Все тщательно перемешать.
Постепенно добавлять сухую смесь к жидкой, аккуратно перемешивая. Добавить изюм и еще раз все перемешать до однородной консистенции.
Смазать форму для выпечки (размером 32x10 см) растительным маслом или выстелить пергаментной бумагой. Вылить тесто в подготовленную форму и выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-45 минут.
Готовность проверить деревянной шпажкой — если она получается сухой, кекс готов. Дать кексу немного остыть в форме, а затем аккуратно вынуть.
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