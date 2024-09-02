Гарбузовий крем-суп із копченою паприкою – покроковий рецепт

Гарбузовий крем-суп. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Насолоджуйтеся осінніми смаками з гарбузовим крем-супом від Лізи Глинської! Цей корисний та ароматний суп із копченою паприкою зігріє у прохолодні дні та порадує вас насиченим смаком. Легкий у приготуванні та неймовірно смачний, він стане ідеальним доповненням до вашого осіннього меню.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

Читайте також:

Вам знадобиться:

1,5 кг гарбуза;

2 цибулини;

4-5 зубчиків часнику;

сіль;

копчена паприка;

30 г вершкового масла;

30 мл рослинної олії;

100 мл вершків (жирністю 20-30%).

Спосіб приготування

Помийте гарбуз, розріжте навпіл і витягніть з нього насіння за допомогою ложки. Наріжте її великими шматками, викладіть на лист з пергаментом і відправте запікатися в розігріту до 190 ºС духовку на 20-25 хвилин.

Шматочки гарбуза. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаньте гарбуз із духовки, коли він закарамелізується і стане м'яким. Відокремте в миску м'якоть від шкірки. Відправте в каструлю олію, вершкове масло і дрібно нарізаний часник.

Гарбуз у каструлі. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте в каструлю дрібно нарізану цибулю, коли відчуєте яскравий аромат часнику. Цибуля має стати прозорою. Відправте в каструлю м'якоть гарбуза і залийте водою так, щоб вода була на кілька сантиметрів вище за гарбуз.

Гарбузовий суп. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Посоліть і додайте копчену паприку. Накрийте кришкою та варіть суп на середній температурі ще 10 хвилин. Зніміть каструлю з плити та пробийте суп занурювальним блендером до однорідності. Потім перетріть через сито.

Гарбузовий суп. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте вершки, перемішайте. Поверніть на плиту крем-суп, доведіть до кипіння та до смаку.

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам та п'ятьма головними секретами приготування ідеального харчового супу.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.