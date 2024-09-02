Гарбузовий крем-суп із копченою паприкою – покроковий рецепт

Гарбузовий крем-суп з копченою паприкою — корисна страва від Лізи Глинської
Насолоджуйтеся осінніми смаками з гарбузовим крем-супом від Лізи Глинської! Цей корисний та ароматний суп із копченою паприкою зігріє у прохолодні дні та порадує вас насиченим смаком. Легкий у приготуванні та неймовірно смачний, він стане ідеальним доповненням до вашого осіннього меню.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 1,5 кг гарбуза;
- 2 цибулини;
- 4-5 зубчиків часнику;
- сіль;
- копчена паприка;
- 30 г вершкового масла;
- 30 мл рослинної олії;
- 100 мл вершків (жирністю 20-30%).
Спосіб приготування
Помийте гарбуз, розріжте навпіл і витягніть з нього насіння за допомогою ложки. Наріжте її великими шматками, викладіть на лист з пергаментом і відправте запікатися в розігріту до 190 ºС духовку на 20-25 хвилин.
Дістаньте гарбуз із духовки, коли він закарамелізується і стане м'яким. Відокремте в миску м'якоть від шкірки. Відправте в каструлю олію, вершкове масло і дрібно нарізаний часник.
Додайте в каструлю дрібно нарізану цибулю, коли відчуєте яскравий аромат часнику. Цибуля має стати прозорою. Відправте в каструлю м'якоть гарбуза і залийте водою так, щоб вода була на кілька сантиметрів вище за гарбуз.
Посоліть і додайте копчену паприку. Накрийте кришкою та варіть суп на середній температурі ще 10 хвилин. Зніміть каструлю з плити та пробийте суп занурювальним блендером до однорідності. Потім перетріть через сито.
Додайте вершки, перемішайте. Поверніть на плиту крем-суп, доведіть до кипіння та до смаку.
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам та п'ятьма головними секретами приготування ідеального харчового супу.
Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.
Читайте Новини.LIVE!